Presidente de Madagáscar foge do país

13 out, 2025 - 22:17 • Reuters
O Presidente de Madagáscar, Andry Rajoelina, abandonou o país, confirmou esta segunda-feira o líder da oposição, uma fonte militar e um diplomata estrangeiro.
Trata-se da segunda vez, em pouco mais de um mês marcado por agitação global liderada pela geração Z, que um Governo é derrubado por jovens manifestantes.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Siteny Randrianasoloniaiko, líder da oposição no Parlamento, disse à agência Reuters que Rajoelina deixou Madagáscar no domingo, após várias unidades do Exército terem desertado para se juntar aos protestos.
"Contactámos os serviços da presidência e confirmaram-nos que ele saiu do país", afirmou o deputado, acrescentando que o paradeiro de Rajoelina é atualmente desconhecido.
África
Tropas da unidade de elite CAPSAT apelaram no sába(...)
Num discurso à nação transmitido na noite de segunda-feira através do Facebook, Rajoelina afirmou ter-se deslocado para um local seguro para proteger a própria vida. Sem revelar onde se encontra, mostrou-se firme, declarando que não permitirá "que Madagáscar seja destruída".
Após a emissão do discurso, a fonte diplomática confirmou que Rajoelina se recusa a demitir-se.
O Presidente francês, Emmanuel Macron, afirmou esta segunda-feira que a ordem constitucional e institucional em Madagáscar deve ser preservada.
Falando no Egipto, após uma cimeira sobre o cessar-fogo e o acordo de libertação de reféns na Faixa de Gaza, Macron acrescentou que não podia confirmar, de imediato, as notícias que davam conta de uma alegada ajuda da França ao presidente malgaxe, Andry Rajoelina, para abandonar o país.