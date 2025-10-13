Primeiros sete reféns entregues ao exército israelita pela Cruz Vermelha

13 out, 2025 - 05:37 • João Malheiro , Ricardo Vieira
[Atualizado às 07h10]
Os primeiros sete reféns israelitas a serem libertados pelo Hamas já foram entregues ao exército israelita, avança a Reuters.
Começou esta segunda-feira a operação de troca de reféns israelitas por presos palestinianos. A primeira vaga de reféns já foi liberta, seguindo-se uma libertação gradual de um total de 20 reféns ainda vivos.
Em Israel, reclusos palestinianos estão a entrar em autocarros para serem entregues às autoridades palestinianas.
O grupo palestiniano Hamas divulgou esta segunda-feira os nomes dos 20 reféns israelitas que serão libertados na primeira fase do acordo de cessar-fogo alcançado com Israel.
A lista inclui: Bar Abraham Kupershtein, Evyatar David, Yosef-Chaim Ohana, Segev Kalfon, Avinatan Or, Elkana Bohbot, Maxim Herkin, Nimrod Cohen, Matan Angrest, Matan Zangauker, Eitan Horn, Eitan Abraham Mor, Gali Berman, Ziv Berman, Omri Miran, Alon Ohel, Guy Gilboa-Dalal, Rom Braslavski, Ariel Cunio e David Cunio.
O anúncio surge no âmbito de um entendimento mais amplo que visa a libertação faseada de reféns em troca de tréguas temporárias e ajuda humanitária para Gaza.