Quatro corpos de reféns israelitas entregues a Israel

O grupo Hamas entregou esta segunda quatro caixões com os restos mortais de dois reféns israelitas, segundo o jornal "The Times of Israel".

As Forças de Defesa de Israel (IDF) recolheram os primeiros dois corpos de reféns libertados pelo Hamas, enquanto que a Cruz Vermelha está a recolher mais dois.

No prazo de 72 horas, está estipulado que todos os 48 reféns devem ser libertados da Faixa de Gaza e entregues às forças de segurança israelitas.



O Ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, acusa, por isso, Hamas de violar o acordo, criticando a "falha de cumprimento dos compromissos".

"Qualquer atraso ou evasão deliberada será considerada uma violação grave do acordo e terá a devida resposta", ameaça Katz numa publicação na rede social X (antigo Twitter).

Está previsto que as IDF inspecionem os quatro caixões antes de os cobrir com bandeiras israelitas, em homenagem às vítimas, e realizar uma curta cerimónia religiosa judaica, liderada por um rabi.

Todos os 20 reféns israelitas vivos foram libertados pelo Hamas na manhã desta segunda-feira e já foram entregues a Israel, em troca de centenas de reféns palestinianos.

[Em atualização]