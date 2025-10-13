Menu
  13 out, 2025
"Que emoção". Netanyahu agradece a Trump por fazer mais por Israel do que qualquer outro Presidente dos EUA

13 out, 2025 - 11:35 • João Malheiro

Primeiro-ministro de Israel garante estar "comprometido com a paz".

O primeiro-ministro de Israel deu as boas-vindas a Donald Trump ao parlamento israelita, agradecendo por ter feito "mais por Israel do que qualquer outro Presidente dos EUA".

Benjamim Netanyahu diz sentir muita "emoção" com a visita do chefe de Estado norte-americano no mesmo dia em que o Hamas entregou os 20 reféns vivos a Israel.

"Esperamos tanto tempo por isto e quero agradecer-lhe pessoalmente em nome de toda a nação: Obrigado, Presidente Trump", disse.

"Num momento de grande pressão sobre Israel, um homem foi eleito Presidente dos EUA e tudo mudou. Graças ao seu apoio de Israel, trabalhamos juntos para trazer para casa os reféns e acabar com a guerra", celebra.

O primeiro-ministro israelita enalteceu, ainda, outras decisões do Presidente dos EUA a favor de Israel, como o reconhecimento de Jerusalém como capital do país, defender Israel "das mentiras das Nações Unidas" e abandonar "o desastroso acordo nuclear com o Irão.

Benjamim Netanyahu garante, ainda, que "está comprometido com esta paz".

O regresso dos reféns foi uma parte fundamental do cessar-fogo entre Israel e o movimento islamita Hamas, marcado pela visita a Israel e ao Egito do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O Hamas libertou todos os 20 reféns vivos mantidos em Gaza, sendo que sete dos reféns foram libertados ao início da manhã, enquanto os restantes 13 foram libertados algumas horas depois.

Os 20 reféns, todos homens, reuniram-se com os familiares e vão ser depois ser submetidos a exames médicos.

Os corpos dos restantes 28 reféns mortos também devem ser entregues como parte do acordo, embora o momento da entrega ainda não tenha sido divulgado.

