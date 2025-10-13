Menu
Reféns mantidos pelo Hamas contactaram famílias pelo telefone

13 out, 2025 - 09:21 • Lusa

Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel saudou o "regresso a casa" de sete reféns israelitas.

Família do refém Bar Abraham Kupershtein fala através de videochamada Foto: ILIA YEFIMOVICH/dpa via Reuters Connect
Os reféns israelitas que ainda não foram libertados realizaram esta segunda-feira videochamadas com as famílias, de acordo com a principal associação de familiares dos reféns em Israel em declarações à Agência France Presse.

A associação Fórum das Famílias partilhou vídeos e fotografias de Matan Zangauker, Nimrod Cohen e Ariel e David Cunio - reféns que, segundo as autoridades israelitas, ainda não foram libertados.

Várias fontes do Hamas confirmaram à AFP que os contactos foram estabelecidos, sem fornecer mais detalhes sobre os motivos ou o momento das ligações telefónicas.

Entretanto, o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel saudou o "regresso a casa" de sete reféns israelitas libertados pelo Hamas na Faixa de Gaza que foram identificados.

"Bem-vindos a casa", escreveu o Ministério dos Negócios Estrangeiros numa série de sete mensagens nas redes sociais, com retratos dos sete reféns: Matan Angrest, Gali e Ziv Berman, Guy Gilboa-Dalal, Omri Miran, Eitan Mor e Alon Ohel.

O Exército israelita informou que os sete reféns identificados entregues pelo Hamas à Cruz Vermelha já estão com os militares e estavam a ser conduzidos para território israelita.

