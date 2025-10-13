Restantes 13 reféns vivos entregues à Cruz Vermelha

13 out, 2025 - 05:37 • João Malheiro , Ricardo Vieira
[Atualizado às 09h15]
Os restantes 13 reféns israelitas vivos já foram entregues pelo Hamas à Cruz Vermelha. A primeira vaga de sete reféns já se encontra na custódia do exército israelita.
Começou esta segunda-feira a operação de troca de reféns israelitas por presos palestinianos.
Em Israel, autocarros com reclusos palestinianos arrancaram a partir da prisão Ofer.
O grupo palestiniano Hamas divulgou esta segunda-feira os nomes dos 20 reféns israelitas que serão libertados na primeira fase do acordo de cessar-fogo alcançado com Israel.
A lista inclui: Bar Abraham Kupershtein, Evyatar David, Yosef-Chaim Ohana, Segev Kalfon, Avinatan Or, Elkana Bohbot, Maxim Herkin, Nimrod Cohen, Matan Angrest, Matan Zangauker, Eitan Horn, Eitan Abraham Mor, Gali Berman, Ziv Berman, Omri Miran, Alon Ohel, Guy Gilboa-Dalal, Rom Braslavski, Ariel Cunio e David Cunio.
O anúncio surge no âmbito de um entendimento mais amplo que visa a libertação faseada de reféns em troca de tréguas temporárias e ajuda humanitária para Gaza.