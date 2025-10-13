Sarkozy começará a cumprir pena de cinco anos de prisão a 21 de outubro

Sarkozy foi considerado culpado de conspiração criminosa devido aos esforços de alguns dos seus principais colaboradores para obter financiamento para a sua bem-sucedida candidatura presidencial de 2007 junto da Líbia, então sob o regime do falecido ditador Muammar Kadhafi.

A sentença representa uma queda espetacular para o político conservador que liderou a França entre 2007 e 2012, com os juízes a referirem que a sua decisão teve em conta a “gravidade excecional” do caso.

O antigo Presidente francês Nicolas Sarkozy começará a cumprir, no dia 21 de outubro, a sua pena de cinco anos de prisão por conspiração criminosa relacionada com tentativas de angariar fundos da Líbia para a campanha presidencial de 2007, avança esta segunda-feira a RTL.

Esta é a terceira vez que Sarkozy é condenado por crimes relacionados com fraude.

Quarteirão VIP na prisão de La Santé



Ainda não é certo em que cadeia Sarkozy cumprirá pena, mas a imprensa francesa tem apontado duas hipóteses: ou La Santé, em Paris, ou Fleury-Mérogis, a sul da capital. Esta segunda-feira, a BFM TV dava como garantido que a escolha recairá no estabelecimento prisional parisiense.

A prisão de La Santé, em Paris, é um estabelecimento histórico que já acolheu figuras como Carlos, o Chacal, condenado por terrorismo e autodenominado revolucionário de extrema-esquerda, ou o antigo ditador panamiano Manuel Noriega.

“É a prisão mais adequada para acolher alguém com um perfil como o dele”, afirmou Wilfried Fonck, representante do sindicato dos guardas prisionais, citado pela Reuters.

Segundo Fonck, La Santé possui uma ala destinada a “pessoas vulneráveis”, conhecida como o “quarteirão VIP”, onde já estiveram detidas várias figuras políticas proeminentes no passado — incluindo Claude Guéant, antigo colaborador de Sarkozy, que também foi condenado no mesmo processo que o antigo Presidente.