Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 13 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

​Médio Oriente

Todos os 20 reféns vivos foram entregues a Israel

13 out, 2025 - 05:37 • João Malheiro , Ricardo Vieira

Israel vai deportar 154 prisioneiros palestinianos.

A+ / A-
Reféns israelitas libertados pelo Hamas e entregues à Cruz Vermelha Foto: Anadolu via Reuters Connect
Reféns israelitas libertados pelo Hamas e entregues à Cruz Vermelha Foto: Anadolu via Reuters Connect
Israelitas celebram e aguardam pelo regresso dos reféns Foto: Reuters
Israelitas celebram e aguardam pelo regresso dos reféns Foto: Reuters

[Atualizado às 09h50]

Todos os 20 reféns israelitas foram libertados pelo Hamas e já foram entregues a Israel

Começou esta segunda-feira a operação de troca de reféns israelitas por presos palestinianos.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em Israel, autocarros com reclusos palestinianos arrancaram a partir da prisão Ofer. Ao todo, devem ser deportados 154 prisioneiros palestinianos.

O grupo palestiniano Hamas divulgou esta segunda-feira os nomes dos 20 reféns israelitas que serão libertados na primeira fase do acordo de cessar-fogo alcançado com Israel.

A lista inclui: Bar Abraham Kupershtein, Evyatar David, Yosef-Chaim Ohana, Segev Kalfon, Avinatan Or, Elkana Bohbot, Maxim Herkin, Nimrod Cohen, Matan Angrest, Matan Zangauker, Eitan Horn, Eitan Abraham Mor, Gali Berman, Ziv Berman, Omri Miran, Alon Ohel, Guy Gilboa-Dalal, Rom Braslavski, Ariel Cunio e David Cunio.

O anúncio surge no âmbito de um entendimento mais amplo que visa a libertação faseada de reféns em troca de tréguas temporárias e ajuda humanitária para Gaza.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 13 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Como o OE vai mexer no seu bolso? Saiba em 2 minutos

Como o OE vai mexer no seu bolso? Saiba em 2 minutos

"Que seja realmente o fim." Palestinianos e Israelitas celebram Acordo de Paz em Gaza

"Que seja realmente o fim." Palestinianos e Israelitas(...)

Joana Marques: absolvição é "uma vitória de toda a gente"

Joana Marques: absolvição é "uma vitória de toda a gen(...)

Frasco: "Apanhei o João Félix no Padroense e chamava-lhe pés de veludo; só não é jogador se não quiser"

Frasco: "Apanhei o João Félix no Padroense e chamava-l(...)