"Todos querem fazer parte da paz". Donald Trump chega a Israel

O Presidente dos Estados Unidos da América (EUA) chegou pelas 07h45 a Israel, esta segunda-feira.

Donald Trump já foi cumprimentado pelo primeiro-ministro Benjamim Netanyahu e o Presidente de Israel Isaac Herzog.

Em declarações à chegada, citadas pela Reuters, Trump diz que "todos querem fazer parte da paz" e realça que é preciso cuidar das pessoas afetadas pela guerra.

O chefe de Estado norte-americano vai discursar esta segunda-feira no parlamento israelita, numa alturam em que começa a libertação de reféns.

Os primeiros sete reféns israelitas a serem libertados pelo Hamas já foram entregues ao exército israelita, avança a Reuters.

Começou esta segunda-feira a operação de troca de reféns israelitas por presos palestinianos. A primeira vaga de reféns já foi liberta, seguindo-se uma libertação gradual de um total de 20 reféns ainda vivos.

Em Israel, reclusos palestinianos estão a entrar em autocarros para serem entregues às autoridades palestinianas.