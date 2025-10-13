Menu
  Noticiário das 19h
  • 13 out, 2025
​Médio Oriente

Trump e mediadores assinam acordo para Gaza

13 out, 2025 - 17:34 • Ricardo Vieira, com Reuters

O documento foi assinado durante a cimeira internacional organizada pelo Egito no resort de Sharm El-Sheikh.

Trump na cimeira de paz em Sharm El Sheikh. Foto: Yoan Valat/EPA
Trump na cimeira de paz em Sharm El Sheikh. Foto: Yoan Valat/EPA
Trump assina acordo sobre a Faixa de Gaza na cimeira de paz de Sharm El Sheikh. Foto: Yoan Valat/EPA

Mediadores do Egito, do Qatar e da Turquia assinaram na segunda-feira com o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, um documento sobre o acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza.

O documento foi assinado durante a cimeira internacional organizada pelo Egito no resort de Sharm El-Sheikh, no Mar Vermelho, dedicada a este acordo.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O Presidente do Egito, Abdel Fattah el-Sisi, afirmou que a solução de dois Estados é o único caminho para concretizar as aspirações dos palestinianos e dos israelitas e viver em paz.

A assinatura do acordo para Gaza acontece no dia em que foram libertados os 20 reféns israelitas vivos e quatro mortos.

Hamas e Israel trocam reféns e prisioneiros. "Início de uma era de esperança", diz Trump
Hamas e Israel trocam reféns e prisioneiros. "Início de uma era de esperança", diz Trump

Entre os reféns estão seis pessoas com ligação a Portugal.

Também está em marcha a libertação de prisioneiros palestinianos que estavam a cumprir pena em prisões de Israel.

O Presidente norte-americano começou o dia em Israel, onde participou numa sessão especial do Parlamento.

Donald Trump celebrou o fim do conflito entre Israel e o Hamas, apontando que "os reféns estão de volta".

"Depois de tantos anos de guerra interminável, é o fim de uma era de terror, os céus estão pacíficos e as armas estão caladas", assinalou o Presidente dos Estados Unidos.

