Trump e mediadores assinam acordo para Gaza

13 out, 2025 - 17:34 • Ricardo Vieira, com Reuters
Mediadores do Egito, do Qatar e da Turquia assinaram na segunda-feira com o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, um documento sobre o acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza.
O documento foi assinado durante a cimeira internacional organizada pelo Egito no resort de Sharm El-Sheikh, no Mar Vermelho, dedicada a este acordo.
O Presidente do Egito, Abdel Fattah el-Sisi, afirmou que a solução de dois Estados é o único caminho para concretizar as aspirações dos palestinianos e dos israelitas e viver em paz.
A assinatura do acordo para Gaza acontece no dia em que foram libertados os 20 reféns israelitas vivos e quatro mortos.
Entre os reféns estão seis pessoas com ligação a Portugal.
Também está em marcha a libertação de prisioneiros palestinianos que estavam a cumprir pena em prisões de Israel.
O Presidente norte-americano começou o dia em Israel, onde participou numa sessão especial do Parlamento.
Donald Trump celebrou o fim do conflito entre Israel e o Hamas, apontando que "os reféns estão de volta".
"Depois de tantos anos de guerra interminável, é o fim de uma era de terror, os céus estão pacíficos e as armas estão caladas", assinalou o Presidente dos Estados Unidos.