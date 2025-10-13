Menu
​Venezuela fecha embaixada na Noruega após Nobel para líder da oposição

13 out, 2025 - 22:50 • Reuters

Governo de Nicolás Maduro também encerrou a representação na Austrália e abriu novas em África.

O Governo da Venezuela anunciou esta segunda-feira o encerramento das embaixadas na Noruega e na Austrália, no âmbito de uma reestruturação do serviço diplomático que inclui a abertura de novas representações no Burkina Faso e no Zimbabué.

A medida surge após semanas de crescentes tensões com os Estados Unidos e após a atribuição do Prémio Nobel da Paz à líder da oposição María Corina Machado, pelo comité norueguês.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Num comunicado oficial, o executivo liderado por Nicolás Maduro justificou a decisão como parte de uma “reafectação estratégica de recursos”.

O regime de Caracas garantiu ainda que os serviços consulares destinados aos cidadãos venezuelanos na Noruega e na Austrália continuarão a ser assegurados por outras missões diplomáticas, cujos detalhes serão divulgados nos próximos dias.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Noruega confirmou ter recebido a notificação sobre o encerramento da embaixada venezuelana, sem que tivesse sido apresentada qualquer justificação formal. A Noruega não possui representação diplomática em Caracas, gerindo os assuntos locais a partir da sua embaixada em Bogotá, capital da Colômbia.

“Lamentamos esta decisão. Apesar das divergências em várias matérias, a Noruega mantém o interesse em preservar o diálogo com a Venezuela e continuará a trabalhar nesse sentido”, declarou um porta-voz do ministério, citado pela agência Reuters.

