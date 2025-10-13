Menu
  • Noticiário das 19h
  • 13 out, 2025
Guerra na Ucrânia

Zelensky anuncia encontro com Trump em Washington na sexta-feira

13 out, 2025 - 18:49 • Ana Kotowicz

O Kremlin está preocupado, Trump pondera telefonar a Putin, e Zelensky não desiste dos mísseis de longo alcance. Tomahawk vão estar no centro da discussão.

Daqui a quatro dias, Zelensky e Trump encontram-se nos Estados Unidos para discutir questões relacionadas com a defesa da Ucrânia. Os Tomahawk, mísseis de cruzeiro de longo alcance capazes de atingir Moscovo, serão certamente um dos pontos a abordar. O anúncio foi feito pelo Presidente ucraniano, em Kiev, durante uma conversa com jornalistas, segundo o Kyiv Independent.

As capacidades de defesa aérea e de ataque de longo alcance da Ucrânia serão os principais temas a abordar com o Presidente dos Estados Unidos durante o encontro de sexta-feira, que terá lugar em Washington. Volodymyr Zelensky disse ter partilhado com Trump a sua visão sobre o número de mísseis Tomahawk norte-americanos de que a Ucrânia precisa para o seu esforço de guerra contra a Rússia.

Mais detalhes? Ficam para a reunião de sexta-feira.

Telefonemas não chegaram para tudo

O encontro acontece depois de dois telefonemas entre Zelensky e Trump que, segundo o Presidente ucraniano, "não foram suficientes" para discutir todos os temas.

Já a Reuters, que cita três fontes próximas do planeamento do encontro, avança que os dois chefes de Estado vão ter um almoço de trabalho, numa altura em que se discute a possível cedência de mísseis de longo alcance Tomahawk a Kiev.

Antes do almoço, uma delegação ucraniana de alto nível — encabeçada pela primeira-ministra Yulia Svyrydenko —, deverá deslocar-se a Washington para preparar o encontro, que ainda não foi oficialmente anunciado pela Casa Branca. Será o quinto entre os dois presidentes durante o segundo mandato de Trump.

Um dos principais objetivos do Presidente Zelensky é obter mísseis norte-americanos Tomahawk que têm capacidade de alcançar Moscovo, com a garantia de que serão usados apenas para atingir alvos militares.

Apesar de Moscovo ter demonstrado a sua "extrema preocupação" com a cedência dos Tomahawk, o Presidente Trump já assumiu estar a considerar o envio dos mísseis, muito embora tenha dito que deverá falar primeiro com o Presidente russo, Vladimir Putin, sobre o assunto.

Na conferência de imprensa, Zelensky detalhou ainda que a delegação que segue à sua frente para os Estados Unidos quer negociar a compra de sistemas adicionais de defesa aérea, bem como de sistemas HIMARS, que farão parte de um "mega acordo" com Washington.

