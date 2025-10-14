Ataque dos EUA a novo navio de tráfico de droga na Venezuela faz seis mortos

14 out, 2025 - 21:46 • Diogo Camilo
Um ataque dos Estados Unidos na costa da Venezuela a um barco alegadamente usado para o tráfico de droga fez seis mortes, anunciou o próprio presidente norte-americano, Donald Trump.
Esta é mais uma de várias operações do mesmo tipo por parte do exército dos EUA, com Trump a indicar na sua rede social Truth Social que o ataque teve como alvo uma organização terrorista, sem acrescentar mais detalhes.
"Os serviços de informação confirmaram que o navio era de tráfico de narcóticos e estava associado a redes de narcoterrorismo ilícito", indicou Trump, acompanhando as informações com um vídeo de cerca de 30 segundos em que mostra um navio imóvel a explodir, depois de ser alvo de um projétil.
A manobra faz parte de uma estratégia de "conflito armado não-internacional" contra cartéis de droga que o próprio Pentágono avançou ao Congresso norte-americano recentemente.
O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, tem vindo a apontar que os incidentes estão ligados a uma tentativa dos Estados Unidos em tirá-lo do poder e, em agosto, Washington duplicou a recompensa por informações que levem à detenção de Maduro para os 50 milhões de dólares, acusando-o de estar ligado a grupos de tráfico de droga, o que Maduro nega.