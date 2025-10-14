Erdogan sugere a Meloni que deixe de fumar

14 out, 2025 - 17:15 • João Malheiro
O Presidente da Turquia foi apanhado a aconselhar a Giorgia Meloni a parar de fumar, durante a cimeira internacional organizada pelo Egito sobre a paz na Faixa de Gaza.
Recep Erdogan foi apanhado em vídeo, num momento descontraído, em que diz que elogia a aparência da primeira-ministra de Itália, mas aconselha-a a parar de fumar.
"Tenho de te fazer parar de fumar", disse o líder turco. Nesse momento, Emmanuel Macron estava por perto e acrescentou que a líder italiana parar de fumar era "impossível".
"Eu sei. Eu não quero matar ninguém", brincou Meloni, de seguida.
A primeira-ministra de Itália já falou do seu vício, explicando que fumar também serve para quebrar o gelo com outros líderes políticos.
As declarações de Erdogan foram inusitadas, mas têm um contexto: A Turquia tem uma forte política anti-tabaco com o objetivo final de "livrar o ar da Turquia do fumo".
A lei proíbe fumar em muitos locais públicos, é bastante restritiva na publicidade de tabaco e apoia quem quer deixar de fumar, através de políticas públicas.