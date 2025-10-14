Menu
EUA só continuam a ajudar Argentina se Milei ganhar, avisa Trump

14 out, 2025 - 21:14

"Não vamos perder o nosso tempo" caso o partido de Javier Mileu não vença as eleições intercalares deste mês, declarou o Presidente norte-americano, durante uma reunião na Casa Branca com o homólogo argentino.

A+ / A-

O apoio dos Estados Unidos à Argentina dependerá do sucesso eleitoral do partido do Presidente Javier Milei nas eleições legislativas intercalares deste mês. O aviso foi deixado esta terça-feira por Donald Trump.

O Presidente norte-americano recebeu o aliado Javier Milei na Casa Branca e sublinhou que a continuação da ajuda ao país sul-americano depende do desfecho eleitoral.

"Não vamos perder o nosso tempo" em caso caso de derrota do partido de Javier Mileu, declarou Donald Trump.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A posição surge poucos dias depois de Washington ter anunciado um importante pacote de ajuda financeira à Argentina e no mesmo dia em que Trump recebeu Milei na Casa Branca para um almoço com membros do seu gabinete.

"Estou com este homem porque a sua filosofia está certa, e ele pode ganhar", disse Trump.

"Pode não ganhar, mas acho que vai ganhar. E se ganhar, continuamos com ele. Se não ganhar, saímos", avisou.

As palavras do Presidente norte-americano já tiveram consequências. Abalaram os mercados argentinos, que tinham reagido positivamente ao apoio financeiro anunciado recentemente pelo secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent.

A principal bolsa de valores da Argentina inverteu os ganhos registados anteriormente e caiu cerca de 2% após os comentários de Trump.

O pacote de apoio norte-americano inclui um swap cambial de 20 mil milhões de dólares com o banco central argentino, permitindo a troca de dólares estáveis por pesos argentinos, marcados por elevada volatilidade.

Durante o encontro desta terça-feira, Scott Bessent sublinhou que o apoio financeiro está condicionado à manutenção das políticas económicas favorecidas pela administração Trump: "Um regresso às políticas peronistas obrigaria a uma reavaliação", alertou.

No entanto, Bessent esclareceu que o pacote de ajuda não está dependente do fim de um acordo de swap cambial separado entre a Argentina e a China:

"A assistência americana à Argentina não está condicionada ao fim do swap com a China", garantiu.

