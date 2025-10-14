EUA só continuam a ajudar Argentina se Milei ganhar, avisa Trump

O apoio dos Estados Unidos à Argentina dependerá do sucesso eleitoral do partido do Presidente Javier Milei nas eleições legislativas intercalares deste mês. O aviso foi deixado esta terça-feira por Donald Trump.



O Presidente norte-americano recebeu o aliado Javier Milei na Casa Branca e sublinhou que a continuação da ajuda ao país sul-americano depende do desfecho eleitoral.

"Não vamos perder o nosso tempo" em caso caso de derrota do partido de Javier Mileu, declarou Donald Trump.

A posição surge poucos dias depois de Washington ter anunciado um importante pacote de ajuda financeira à Argentina e no mesmo dia em que Trump recebeu Milei na Casa Branca para um almoço com membros do seu gabinete.

"Estou com este homem porque a sua filosofia está certa, e ele pode ganhar", disse Trump.

"Pode não ganhar, mas acho que vai ganhar. E se ganhar, continuamos com ele. Se não ganhar, saímos", avisou.