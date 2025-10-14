"Foi um ato intencional": explosão mata polícias em ação de despejo

Três agentes da polícia italiana morreram na madrugada desta terça-feira e 15 agentes policiais e bombeiros ficaram feridos durante uma ação de despejo na província de Verona, no norte de Itália, confirmou o ministro da Defesa de Itália. O edifício ficou completamente destruído.

Os três irmãos italianos, na casa dos 60 anos, recusavam-se a sair de uma quinta e, para contrariar as ordens, preparam aparentemente a casa com uma botija de gás aberta pronta para explodir a casa da fazenda centenária em Castel d'Azzano. Os familiares já foram detidos no local.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O governador da região, Luca Zaia, afirmou que a explosão foi ouvida a cinco quilómetros de distância. "É uma verdadeira tragédia", lamentou em entrevista à emissora Sky News.



Um responsável das autoridades italianas afirmou que se tratava de "um ato intencional cometido durante a entrada dos militares", já que não era a primeira vez que os irmãos ameaçavam ter tudo "pronto para explodir".

Agricultores e criadores de gado, Franco, Dino e Maria Luisa Ramponi começaram a ponderar hipotecar o terreno por série de dívidas acumuladas e falsificaram uma assinatura de um membro da família para o efeito.