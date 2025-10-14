Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 14 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Itália

"Foi um ato intencional": explosão mata polícias em ação de despejo

14 out, 2025 - 20:12 • Redação

Já que não era a primeira vez que três irmãos agricultores e caseiros de uma quinta abandonada no norte de Itália ameaçavam ter tudo "pronto para explodir".

A+ / A-

Três agentes da polícia italiana morreram na madrugada desta terça-feira e 15 agentes policiais e bombeiros ficaram feridos durante uma ação de despejo na província de Verona, no norte de Itália, confirmou o ministro da Defesa de Itália. O edifício ficou completamente destruído.

Os três irmãos italianos, na casa dos 60 anos, recusavam-se a sair de uma quinta e, para contrariar as ordens, preparam aparentemente a casa com uma botija de gás aberta pronta para explodir a casa da fazenda centenária em Castel d'Azzano. Os familiares já foram detidos no local.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O governador da região, Luca Zaia, afirmou que a explosão foi ouvida a cinco quilómetros de distância. "É uma verdadeira tragédia", lamentou em entrevista à emissora Sky News.

Um responsável das autoridades italianas afirmou que se tratava de "um ato intencional cometido durante a entrada dos militares", já que não era a primeira vez que os irmãos ameaçavam ter tudo "pronto para explodir".

Agricultores e criadores de gado, Franco, Dino e Maria Luisa Ramponi começaram a ponderar hipotecar o terreno por série de dívidas acumuladas e falsificaram uma assinatura de um membro da família para o efeito.

Porém, o processo hipotecário da fazenda avançou para a justiça. Em setembro de 2021, a família Ramponi soube de uma série de leilões pelos terrenos e planearam uma tentativa conjunta de suicídio.

Maria ia encharcar-se em álcool e incendiar o próprio corpo, enquanto os outros dois irmãos planearam atirarem-se do topo da casa. A polícia interviu a tempo e, desde então, manteve-se alerta sobre os comportamentos de risco.

Em novembro de 2024, as autoridades italianas ordenaram despejo e barricaram-se na fazenda abandonada, afirmando que se fariam também explodir. Foram resgatados, desta vez, com uma lata de gasolina na mão, de pé no telhado do edifício com o gás aberto e todas as portas e janelas fechadas.

"Estávamos dispostos a explodir-nos, abrindo o gás para lutar contra uma hipoteca injusta", explicou a irmã, Maria Rampolini, na época do incidente evitado.

Em reação à explosão e morte de agentes policiais, a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni enviou mensagens de condolências para as famílias das vítimas e garantiu estar a "acompanhar com participação e tristeza o desenrolar deste dramático acontecimento, que faz lembrar mais uma vez o valor e o sacrifício diário daqueles que servem o Estado e os seus cidadãos".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 14 out, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

“Sem um bocadinho de teimosia não se pode ser treinador”

“Sem um bocadinho de teimosia não se pode ser treinado(...)

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)