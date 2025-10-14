"Foi um ato intencional": explosão mata polícias em ação de despejo

14 out, 2025 - 20:12 • Redação
Três agentes da polícia italiana morreram na madrugada desta terça-feira e 15 agentes policiais e bombeiros ficaram feridos durante uma ação de despejo na província de Verona, no norte de Itália, confirmou o ministro da Defesa de Itália. O edifício ficou completamente destruído.
Os três irmãos italianos, na casa dos 60 anos, recusavam-se a sair de uma quinta e, para contrariar as ordens, preparam aparentemente a casa com uma botija de gás aberta pronta para explodir a casa da fazenda centenária em Castel d'Azzano. Os familiares já foram detidos no local.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
O governador da região, Luca Zaia, afirmou que a explosão foi ouvida a cinco quilómetros de distância. "É uma verdadeira tragédia", lamentou em entrevista à emissora Sky News.
Um responsável das autoridades italianas afirmou que se tratava de "um ato intencional cometido durante a entrada dos militares", já que não era a primeira vez que os irmãos ameaçavam ter tudo "pronto para explodir".
Agricultores e criadores de gado, Franco, Dino e Maria Luisa Ramponi começaram a ponderar hipotecar o terreno por série de dívidas acumuladas e falsificaram uma assinatura de um membro da família para o efeito.
Porém, o processo hipotecário da fazenda avançou para a justiça. Em setembro de 2021, a família Ramponi soube de uma série de leilões pelos terrenos e planearam uma tentativa conjunta de suicídio.
Maria ia encharcar-se em álcool e incendiar o próprio corpo, enquanto os outros dois irmãos planearam atirarem-se do topo da casa. A polícia interviu a tempo e, desde então, manteve-se alerta sobre os comportamentos de risco.
Em novembro de 2024, as autoridades italianas ordenaram despejo e barricaram-se na fazenda abandonada, afirmando que se fariam também explodir. Foram resgatados, desta vez, com uma lata de gasolina na mão, de pé no telhado do edifício com o gás aberto e todas as portas e janelas fechadas.
"Estávamos dispostos a explodir-nos, abrindo o gás para lutar contra uma hipoteca injusta", explicou a irmã, Maria Rampolini, na época do incidente evitado.
Em reação à explosão e morte de agentes policiais, a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni enviou mensagens de condolências para as famílias das vítimas e garantiu estar a "acompanhar com participação e tristeza o desenrolar deste dramático acontecimento, que faz lembrar mais uma vez o valor e o sacrifício diário daqueles que servem o Estado e os seus cidadãos".