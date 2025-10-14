Greve afeta ligações aéreas e transportes públicos na Bélgica

As ligações aéreas na Bélgica estão a ser afetadas de forma significativa esta terça-feira de manhã, por causa da greve e das manifestações organizadas pelos sindicatos contra as reformas implementadas pela coligação governamental.

Os voos de chegada também devem "provavelmente" ser cancelados por causa da greve.

O aeroporto de Charleroi, pelos mesmos motivos, também não vai operar as ligações regulares de partida e de chegada durante todo o dia.

Dezenas de milhares de pessoas devem sair às ruas de Bruxelas hoje de manhã, em manifestações convocadas pelos sindicatos belgas.

Os sindicatos vão protestar contra as reformas económicas e sociais do governo de coligação federal da Bélgica, liderado pelo conservador flamengo Bart De Wever.

O primeiro-ministro, que tomou posse no início de fevereiro, quer limitar o subsídio de desemprego a dois anos e aplicar uma ampla reforma da segurança social, incluindo a eliminação dos regimes especiais e o alinhamento da situação dos funcionários públicos com a do setor privado.

O Governo belga está também a preparar cortes orçamentais significativos no orçamento para 2026, que deveria ser apresentado esta terça-feira.

A apresentação do documento foi adiada para a próxima semana.

O Governo está a "implementar um plano brutal: um ataque em grande escala à proteção social, aos serviços públicos, à segurança social e à solidariedade", criticou hoje o movimento intersindical belga.

Os transportes públicos foram também interrompido em Bruxelas, bem como na Valónia e na Flandres, devido à greve e às manifestações que se vão realizar a nível nacional.