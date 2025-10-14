Menu
  • Noticiário das 11h
  • 14 out, 2025
Greve geral na Bélgica deve afetar milhares de viajantes

14 out, 2025 - 08:16 • Olímpia Mairos

A Bélgica enfrenta esta terça-feira um dia de fortes perturbações devido a uma greve geral convocada pelos três principais sindicatos do país. A paralisação deve afetar fortemente os transportes, as escolas e o setor do comércio.

Com o apelo à adesão de trabalhadores e consumidores, o movimento sindical promete impactar significativamente a rotina dos belgas — e também de quem planeava viajar.

Pelo menos quatro voos foram cancelados no Aeroporto de Lisboa e que tinham Bruxelas como origem ou destino.

O Aeroporto de Bruxelas alertou para “grandes perturbações” durante o dia da greve, uma vez que parte do seu pessoal de segurança aderiu ao protesto.

Para “garantir a segurança dos passageiros e do pessoal”, a administração decidiu cancelar todos os voos de partida nesta terça-feira, dia 14 de outubro. Em média, o aeroporto regista cerca de 200 partidas diárias.

Além do transporte aéreo, está prevista uma redução significativa na circulação de comboios e autocarros por todo o país. A greve geral estende-se ainda aos serviços públicos, como escolas e repartições governamentais.

Os sindicatos estimam que mais de 100 mil pessoas, na Bélgica, saiam às ruas em protesto, tornando esta uma das maiores mobilizações sindicais dos últimos anos.

  • Noticiário das 11h
  • 14 out, 2025
