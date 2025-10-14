Hamas entregou corpos de oito reféns israelitas, até agora

O grupo islamita palestiniano Hamas entregou, esta terça-feira, mais quatro corpos de reféns israelitas à Cruz Vermelha.



Até agora, o Hamas libertou os corpos de oito dos 28 reféns que morreram durante o cativeiro na Faixa de Gaza e os 20 reféns que sobreviveram.



Israel ameaçou esta terça-feira reduzir a ajuda humanitária à Faixa de Gaza se o grupo islamita não cumprisse a promessa de libertar todos os reféns.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também ameaçou esta terça-feira usar a força caso o Hamas não entregue as armas.

Horas após o aviso, o Hamas informou os mediadores internacionais que entregaria quatro corpos a Israel, disse à Reuters um responsável envolvido na operação.

Mais tarde, as Forças de Defesa de Israel confirmaram que o Comité Internacional da Cruz Vermelha tinha recebido os quatro caixões e se preparava para os transferir para as autoridades israelitas.

A ofensiva militar israelita, que dura há quase dois anos, deixou grande parte do território de Gaza em ruínas. Esta terça-feira, o Hamas acusou Israel de continuar a matar civis e de violar os termos do cessar-fogo.