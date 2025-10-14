Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 8h
  • 15 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Hamas entregou corpos de oito reféns israelitas

14 out, 2025 - 22:29 • Ricardo Vieira, com Reuters

Presidente norte-americano promete resposta violenta se grupo islamita palestiniano não entregar as armas.

A+ / A-

O grupo islamita palestiniano Hamas entregou, esta terça-feira, mais quatro corpos de reféns israelitas à Cruz Vermelha.

Até agora, o Hamas libertou os corpos de oito dos 28 reféns que morreram durante o cativeiro na Faixa de Gaza e os 20 reféns que sobreviveram.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Israel ameaçou esta terça-feira reduzir a ajuda humanitária à Faixa de Gaza se o grupo islamita não cumprisse a promessa de libertar todos os reféns.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também ameaçou esta terça-feira usar a força caso o Hamas não entregue as armas.

Horas após o aviso, o Hamas informou os mediadores internacionais que entregaria quatro corpos a Israel, disse à Reuters um responsável envolvido na operação.

Mais tarde, as Forças de Defesa de Israel confirmaram que o Comité Internacional da Cruz Vermelha tinha recebido os quatro caixões e se preparava para os transferir para as autoridades israelitas.

A ofensiva militar israelita, que dura há quase dois anos, deixou grande parte do território de Gaza em ruínas. Esta terça-feira, o Hamas acusou Israel de continuar a matar civis e de violar os termos do cessar-fogo.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 8h
  • 15 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

“Sem um bocadinho de teimosia não se pode ser treinador”

“Sem um bocadinho de teimosia não se pode ser treinado(...)

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)