Hamas executa oito pessoas em público na Faixa de Gaza

O Hamas executou oito pessoas em público na Faixa de Gaza, durante a noite desta segunda-feira.

Um vídeo, já verificado por órgãos de comunicação como a BBC, mostra vários atiradores a disparar sobre oito pessoas com os braços atados atrás das costas.

As imagens permitem ver que a execução foi pública, com uma multidão de pessoas a assistir, e efetuada por homens a usar fatos militares típicos do Hamas. Segundo a BBC, o mais provável é que esta execução, com base no que é possível ver no vídeo, tenha acontecido numa praça na Cidade de Gaza.

De acordo com uma comunicação do Hamas, as oito vítimas são alegados "criminosos que colaboraram com Israel".

Com a retirada das tropas israelitas, vários grupos armados tentam impor controlo sobre os territórios. Para lá do Hamas, alguns gangues rivais estão a tentar disputar locais da Faixa de Gaza.

A família Dughmush, um dos clãs mais poderosos de Gaza, é um dos grupos que tem estado envolvido em confrontos armados com o Hamas, nos últimos dias, relata a imprensa internacional.

Pelo menos 33 pessoas morreram, esta segunda-feira, às mãos do Hamas, à medida que o grupo tenta voltar a tomar o controlo da Faixa de Gaza, com a saída de Israel.

De acordo com a Reuters, combatentes armados do Hamas foram avistados em vários pontos de recolha de ajuda humanitária da Faixa de Gaza, esta terça-feira.