  • Noticiário das 20h
  • 14 out, 2025
Israel limita ajuda em Gaza enquanto Hamas não devolver mais corpos de reféns

14 out, 2025 - 20:21 • Diogo Camilo

Donald Trump anunciou que está em curso a "fase dois" do acordo de cessar-fogo em Gaza. A partir desta quarta-feira, Israel irá apenas deixar entrar 300 camiões com ajuda humanitária na Faixa de Gaza - metade do número diário acordado.

Numa altura em que elementos do Hamas estão a executar pessoas nas ruas, Israel responde ao restringir a ajuda à Faixa de Gaza e a manter o território fechado esta terça-feira, ao mesmo tempo que Donald Trump anuncia que está em curso a segunda fase do acordo de Gaza.

"O trabalho não está acabado, os mortos não voltaram como prometido. A fase dois começa agora mesmo", escreveu o presidente norte-americano em publicação no Truth Social e, questionado depois por jornalistas se o Hamas está a cumprir o acordo de cessar-fogo, respondeu: "Vamos ver."

À ONU, Israel comunicou que, a partir de quarta-feira, irá apenas deixar entrar 300 camiões com ajuda humanitária na Faixa de Gaza - metade do número diário acordado - e que não será permitida a entrada de combustíveis ou gás natural no território, exceto para necessidades específicas de infraestruturas humanitárias, segundo a Reuters.

A decisão surge após a demora do Hamas na entrega dos corpos de reféns mortos, com o grupo palestiniano a indicar que localizar os corpos é difícil, tendo sido entregues apenas quatro de 28 corpos - identificados como Guy Illouz, Bipin Joshi, Yossi Sharabi e Daniel Peretz.

Em Gaza, com a retirada parcial do exército israelita na semana passada, o Hamas recuperou o poder e divulgou vídeos em que executa pessoas em público, durante a noite desta segunda-feira.

