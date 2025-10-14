Israel limita ajuda em Gaza enquanto Hamas não devolver mais corpos de reféns

14 out, 2025 - 20:21 • Diogo Camilo
Numa altura em que elementos do Hamas estão a executar pessoas nas ruas, Israel responde ao restringir a ajuda à Faixa de Gaza e a manter o território fechado esta terça-feira, ao mesmo tempo que Donald Trump anuncia que está em curso a segunda fase do acordo de Gaza.
"O trabalho não está acabado, os mortos não voltaram como prometido. A fase dois começa agora mesmo", escreveu o presidente norte-americano em publicação no Truth Social e, questionado depois por jornalistas se o Hamas está a cumprir o acordo de cessar-fogo, respondeu: "Vamos ver."
À ONU, Israel comunicou que, a partir de quarta-feira, irá apenas deixar entrar 300 camiões com ajuda humanitária na Faixa de Gaza - metade do número diário acordado - e que não será permitida a entrada de combustíveis ou gás natural no território, exceto para necessidades específicas de infraestruturas humanitárias, segundo a Reuters.
A decisão surge após a demora do Hamas na entrega dos corpos de reféns mortos, com o grupo palestiniano a indicar que localizar os corpos é difícil, tendo sido entregues apenas quatro de 28 corpos - identificados como Guy Illouz, Bipin Joshi, Yossi Sharabi e Daniel Peretz.
Em Gaza, com a retirada parcial do exército israelita na semana passada, o Hamas recuperou o poder e divulgou vídeos em que executa pessoas em público, durante a noite desta segunda-feira.