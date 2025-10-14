Jovem que diz ser Madeleine McCann desmentida por teste de ADN

A jovem polaca, Julia Wandelt, que dizia ser Madeleine McCann foi desmentida esta terça-feira por um teste de ADN, revelou a polícia em tribunal segundo o jornal "The Guardian". O julgamento mediático sobre a alegada stalker (perseguidora, em português) da família McCann continua.

"Foi feita uma comparação e provou de forma conclusiva que Julia Wandelt não é Madeleine McCann", garantiu o inspetor-chefe Mark Cranwell.

Julia é acusada de assédio moral contra a família de Maddie, a menina britânica desaparecida em 2007 num condomínio da Praia da Luz, no Algarve, juntamente com a co-arguida Karen Spragg, de 61 anos, apoiante da teoria da conspiração de que os pais de Madeleine são os responsáveis pelo seu desaparecimento.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



A arguida de 24 anos procurava, desde 2022 até fevereiro deste ano, que o casal McCann concordasse em fazer um teste de ADN para tirar qualquer dúvida da paternidade. Até à sessão de julgamento na passada quinta-feira no Tribunal da Coroa de Leicester, em Inglaterra, Kate e Gerry McCann discordavam com a realização do teste e defendiam que "não fazia sentido".

"Se eu for a Maddie, então tudo deve ficar bem, mas, se não for, o que provavelmente pensas, então vou deixar-te em paz", ouviu-se num áudio de Júlia para Kate na sala dos réus, na semana passada.

Mas o inspetor-chefe responsável pela "Operação Grange" – o grupo de investigação da polícia britânica exclusivamente dedicada ao desaparecimento de Madeleine – quebrou o protocolo e avançou com o teste de ADN a Julia. "Pesava-me na consciência", comentou.

O investigador Mark Cranwell justificou a ação, porque estava "na esperança de que Julia parasse com o comportamento em relação à família McCann".