Lecornu aceita suspender reforma das pensões até 2028

14 out, 2025 - 16:25 • Reuters
O primeiro-ministro francês, Sébastien Lecornu, anunciou esta terça-feira a intenção de suspender a emblemática reforma das pensões de 2023 até depois das eleições presidenciais de 2027, cedendo à pressão dos deputados de esquerda que exigiam essa medida como condição para apoiar o governo e garantir a sua sobrevivência política.
Lecornu, que enfrenta pelo menos duas moções de censura ainda esta semana, fez o anúncio no parlamento numa última tentativa de criar as condições para aprovar um orçamento reduzido para 2026.
A decisão de Lecornu ameaça pôr fim a um dos principais legados económicos do presidente Emmanuel Macron, num momento em que as finanças públicas de França se encontram numa situação delicada, deixando o chefe de Estado com poucos resultados internos após oito anos no poder.
A medida reflete o reconhecimento, por parte de Macron, de que recuar neste dossiê simbólico era a única forma de assegurar a sobrevivência política de Lecornu — o seu sexto primeiro-ministro em menos de dois anos.
“Irei propor ao parlamento, a partir deste outono, que suspenda a reforma das pensões de 2023 até às eleições presidenciais”, declarou Lecornu aos deputados. “Não haverá qualquer aumento da idade de reforma até janeiro de 2028”.
Lecornu afirmou que a suspensão custaria 400 milhões de euros em 2026 e 1,8 mil milhões de euros em 2027.
“Terá, portanto, de ser compensada financeiramente, nomeadamente através de medidas de poupança”, acrescentou. “Não pode ser feita à custa de um défice maior".
A reforma das pensões de Macron, aprovada em 2023 sem votação parlamentar após semanas de protestos nas ruas, previa o aumento gradual da idade legal de reforma de 62 para 64 anos.
As ações francesas, sobretudo as dos bancos, subiram depois do anúncio. Os custos de financiamento do governo francês prolongaram a queda do dia, com o rendimento das obrigações do Tesouro a 10 anos (OAT) a descer 6 pontos base para 3,406% - o nível mais baixo desde o início de setembro.
"A moção de censura está a caminho e depois será M(...)
A França vive a pior crise política das últimas décadas, com sucessivos governos minoritários a tentarem aprovar orçamentos de redução do défice num parlamento profundamente dividido em três blocos ideológicos distintos.
A decisão de Lecornu de suspender a reforma das pensões não só corre o risco de irritar os investidores internacionais, preocupados com a incapacidade do país de controlar o défice — já o mais elevado da zona euro, estimado em 5,4% este ano —, como também poderá afastar os Republicanos conservadores, contrários a aumentos de impostos e favoráveis a uma austeridade mais rígida.
Contudo, Lecornu pareceu conquistar uma trégua após o seu discurso, quando Laurent Wauquiez, líder dos Republicanos na câmara baixa, adotou um tom conciliador, afirmando que seria melhor negociar um orçamento do que arriscar novas eleições.
“É necessário dar um orçamento à França”, disse Wauquiez, acrescentando que adiar a aprovação da lei agravaria ainda mais o défice do país.
Lecornu propõe 30 mil milhões de euros em cortes e visa um défice de 4,7%. No entanto, o organismo independente de fiscalização orçamental francês considerou esses planos irrealistas, alertando que as medidas de contenção poderão ser insuficientes — ou nunca concretizadas, caso o governo caia.
Aos 39 anos, Lecornu foi o primeiro-ministro com o mandato mais curto da história moderna francesa antes de regressar ao cargo na semana passada, após se ter demitido. Macron, que já esgotou cinco primeiros-ministros em menos de dois anos, continua a recusar convocar novas eleições ou renunciar.
O economista francês Philippe Aghion, distinguido na segunda-feira com o Prémio Nobel da Economia de 2025, expressou esperança de que se encontre uma saída para o impasse orçamental.
“Espero que se chegue a um compromisso, porque a tragédia para a França seria continuar nesta instabilidade política”, declarou aos jornalistas em Paris, antes do anúncio da suspensão da reforma das pensões.
“Se houver nova moção de censura, seria dramático para a França. As nossas taxas de juro continuariam a subir, o diferencial aumentaria — seria desastroso. Temos de evitar a censura a todo o custo e ainda assim chegar a um orçamento.”
"Será a única maneira de, a 31 de dezembro, termos(...)