Lecornu aceita suspender reforma das pensões até 2028

O primeiro-ministro francês, Sébastien Lecornu, anunciou esta terça-feira a intenção de suspender a emblemática reforma das pensões de 2023 até depois das eleições presidenciais de 2027, cedendo à pressão dos deputados de esquerda que exigiam essa medida como condição para apoiar o governo e garantir a sua sobrevivência política.

Lecornu, que enfrenta pelo menos duas moções de censura ainda esta semana, fez o anúncio no parlamento numa última tentativa de criar as condições para aprovar um orçamento reduzido para 2026.

A decisão de Lecornu ameaça pôr fim a um dos principais legados económicos do presidente Emmanuel Macron, num momento em que as finanças públicas de França se encontram numa situação delicada, deixando o chefe de Estado com poucos resultados internos após oito anos no poder.

A medida reflete o reconhecimento, por parte de Macron, de que recuar neste dossiê simbólico era a única forma de assegurar a sobrevivência política de Lecornu — o seu sexto primeiro-ministro em menos de dois anos.

Proposta exige compensação

“Irei propor ao parlamento, a partir deste outono, que suspenda a reforma das pensões de 2023 até às eleições presidenciais”, declarou Lecornu aos deputados. “Não haverá qualquer aumento da idade de reforma até janeiro de 2028”.

Lecornu afirmou que a suspensão custaria 400 milhões de euros em 2026 e 1,8 mil milhões de euros em 2027.

“Terá, portanto, de ser compensada financeiramente, nomeadamente através de medidas de poupança”, acrescentou. “Não pode ser feita à custa de um défice maior".

A reforma das pensões de Macron, aprovada em 2023 sem votação parlamentar após semanas de protestos nas ruas, previa o aumento gradual da idade legal de reforma de 62 para 64 anos.

As ações francesas, sobretudo as dos bancos, subiram depois do anúncio. Os custos de financiamento do governo francês prolongaram a queda do dia, com o rendimento das obrigações do Tesouro a 10 anos (OAT) a descer 6 pontos base para 3,406% - o nível mais baixo desde o início de setembro.