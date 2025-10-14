Menu
Mãe migrante calça barbatanas e empurra filho para praia de Ceuta

14 out, 2025 - 12:39 • Lusa

Este ano, pelo menos 638 menores já entraram ilegalmente em Ceuta. Num dos casos, a mãe marroquina, com barbatanas, atravessou a fronteira a nado.

A+ / A-

Um total de 32 menores marroquinos, incluindo três raparigas, conseguiram entrar a nado em Ceuta em pouco mais de dois dias, atravessando o quebra-mar da fronteira de Tarajal, segundo fontes da polícia e do governo de Ceuta.

Os mais novos, incluindo três raparigas, aproveitaram as más condições do mar e a falta de segurança do lado marroquino da fronteira. A Guarda Civil participou no resgate de vários destes menores, que tiveram grande dificuldade em chegar às praias.

Na semana passada, a cidade acolheu 564 menores. Este ano, pelo menos 638 menores entraram ilegalmente na cidade, em comparação com os 794 registados entre janeiro e setembro de 2024. Setenta e cinco por cento destes menores estão alojados em abrigos ou locais de emergência devido ao desabamento do abrigo de La Esperanza.

Entre as pessoas que entraram em Ceuta, a agência EFE destaca o caso de uma mãe de 36 anos, com o filho de 12 anos, que chegou no domingo. A mãe, equipada com barbatanas, empurrou o filho até à praia do Tarajal, onde a Guarda Civil os acompanhou. Estavam de boa saúde, embora um pouco cansados devido à travessia clandestina.

Tanto a mãe como o filho, auxiliados por uma prancha de surf, foram transferidos para o Centro de Permanência Temporária de Imigrantes (CETI).

A mãe afirmou ter visto o filho saltar para a água vindo da costa marroquina de Castillejos, a mais próxima de Ceuta, e disse que também saltou para o mar para o ajudar a atravessar e evitar que algo de mau lhe acontecesse. Este é o segundo caso semelhante registado na cidade nas últimas semanas. A 27 de setembro, um pai e o filho de 15 anos atravessaram também a nado a região de Tarajal.

