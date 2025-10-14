Manifestação pró-Palestina termina em confrontos com a polícia em Itália

14 out, 2025 - 21:02 • Diogo Camilo
Os protestos pró-Palestina na cidade italiana de Udine, onde Israel e Itália estão a jogar para a qualfiicação do Mundial de futebol, terminaram em confrontos com a polícia e no lançamento de gás lacrimogéneo e no uso de canhões de água por parte das autoridades.
Segundo os organizadores da marcha pró-Palestina, organizada por várias associações locais, estavam no local mais de 15 mil manifestantes, um número que a polícia estima ser ligeiramente menor - na casa dos 8 mil.
Depois de duas horas calmas na cidade do norte de Itália, alguns ativistas romperam o cordão de segurança colocados pelas autoridades e a polícia interviu com gás lacrimogéneo e canhões de água contra os manifestantes, que derrubaram barreiras e confrontaram agentes.
"Cerca de cem manifestantes atacaram violentamente viaturas policiais, forçando-nos a responder. Tivemos que realizar algumas operações que nos permitiram retomar o controlo da praça", indicou o comissário da polícia de Udine ao Corriere della Sera, referindo-se à Piazza Primo Maggio, no centro da cidade.
Os protestos acontecem em dia de jogo entre Itália e Israel, de qualificação para o Mundial de 2026, que acontece no Estádio Friuli, nos arredores da cidade de Udine. Alguns lojistas decidiram manter as portas fechadas o dia todo, enquanto outros só fecharão à tarde, quando o protesto começa.