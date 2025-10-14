Menu
  • Noticiário das 13h
  • 14 out, 2025
Espanha

"Pensava que estava num lar." Homem é descoberto em casa 15 anos após a morte

14 out, 2025 - 12:50 • Olímpia Mairos

Apesar da morte, a pensão continuou a ser depositada o que permitiu que as contas da casa fossem pagas automaticamente, sem levantar suspeitas.

Um idoso foi encontrado morto dentro de casa 15 anos após o falecimento, no número 12 do bairro de Fuensanta, uma zona humilde de casas baixas na periferia de Valência, Espanha.

O corpo de Antonio Famoso, que hoje teria 86 anos, estava em avançado estado de decomposição, rodeado por pombas mortas, insetos e muita sujidade, num ambiente totalmente degradado.

A descoberta aconteceu, por acaso, quando os bombeiros foram chamados por causa de uma infiltração de água num apartamento abaixo. Ao entrarem pela janela, depararam-se com a cena macabra.

Segundo o jornal El País, o idoso era reformado, reservado e solitário. Depois de se divorciar, afastou-se da família e perdeu contacto com os filhos. Nenhum familiar o procurou ou denunciou seu desaparecimento.

Os vizinhos pensavam que ele estava num lar: “Cumprimentava, mas não se metia com ninguém. Quando deixámos de o ver, pensámos que estava num lar de idosos”, contou um deles.

Apesar da morte, a pensão continuou a ser depositada durante todos esses anos. Fontes policiais explicaram que, em Espanha, não é necessário apresentar prova de vida para continuar a receber o benefício, o que permitiu que as contas de água e luz fossem pagas automaticamente, sem levantar suspeitas.

A Polícia Nacional não encontrou sinais de crime e trata o caso como morte natural.

