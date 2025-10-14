"Pior fotografia de sempre". Trump critica capa da TIME que enaltece o seu "triunfo" no Médio Oriente

A revista TIME revelou a capa da edição de novembro, em que o "triunfo" de Donald Trump nas negociações para a paz no Médio Oriente é o grande destaque.

Só há um problema: o Presidente dos Estados Unidos da América (EUA) não gostou da escolha da fotografia.

Tirada a partir de um ângulo baixo, a imagem contrasta o chefe de Estado norte-americano com a luz do sol, num céu limpo. Se a intenção era enaltecer a figura de Trump, parece que o próprio acabou por não ver da mesma forma.

O Presidente dos EUA reconhece que a reportagem da TIME "é boa", mas a fotografia usada na capa "talvez seja a pior de sempre". Trump queixa-se que a luz do sol fez com que o seu cabelo "desaparecesse" e a imagem tenha ficado "muito estranha".

"Puseram algo a flutuar em cima da minha cabeça que parece uma coroa extremamente pequena. Nunca gostei de tirar fotografias de ângulos baixos, mas esta fotografia é mesmo má e merece ser denunciada", critica.

"O que é que eles estão a fazer e porquê?", questionou, ainda, na sua conta na rede social Truth Social.