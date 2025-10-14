"Pior fotografia de sempre". Trump critica capa da TIME que enaltece o seu "triunfo" no Médio Oriente

14 out, 2025 - 14:45 • João Malheiro
A revista TIME revelou a capa da edição de novembro, em que o "triunfo" de Donald Trump nas negociações para a paz no Médio Oriente é o grande destaque.
Só há um problema: o Presidente dos Estados Unidos da América (EUA) não gostou da escolha da fotografia.
Tirada a partir de um ângulo baixo, a imagem contrasta o chefe de Estado norte-americano com a luz do sol, num céu limpo. Se a intenção era enaltecer a figura de Trump, parece que o próprio acabou por não ver da mesma forma.
O Presidente dos EUA reconhece que a reportagem da TIME "é boa", mas a fotografia usada na capa "talvez seja a pior de sempre". Trump queixa-se que a luz do sol fez com que o seu cabelo "desaparecesse" e a imagem tenha ficado "muito estranha".
"Puseram algo a flutuar em cima da minha cabeça que parece uma coroa extremamente pequena. Nunca gostei de tirar fotografias de ângulos baixos, mas esta fotografia é mesmo má e merece ser denunciada", critica.
"O que é que eles estão a fazer e porquê?", questionou, ainda, na sua conta na rede social Truth Social.
A reportagem da TIME explica os bastidores das negociações para alcançar um cessar-fogo entre Israel e Hamas.
Donald Trump já foi capa da revista duas vezes este ano. A primeira em fevereiro, quando tomou posse, e a segunda em maio, num balanço dos primeiros 100 dias do seu mandato.
Mediadores do Egito, do Qatar e da Turquia assinaram na segunda-feira com o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, um documento sobre o acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza.
O documento foi assinado durante a cimeira internacional organizada pelo Egito no resort de Sharm El-Sheikh, no Mar Vermelho, dedicada a este acordo.
A assinatura do acordo para Gaza aconteceu no dia em que foram libertados os 20 reféns israelitas vivos e quatro mortos.
Entre os reféns estão seis pessoas com ligação a Portugal.