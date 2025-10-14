Menu
  14 out, 2025
  • 14 out, 2025
Trump ameaça impor tarifas se Espanha não aumentar despesa com Defesa

14 out, 2025 - 20:27 • Reuters

"Estou muito descontente com Espanha. Foram o único país que não aumentou o valor para 5%...", declarou o Presidente norte-americano.

Depois de sugerir a expulsão da NATO, o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou esta terça-feira aplicar sanções comerciais, incluindo tarifas, contra Espanha, acusando o país de desrespeitar a Aliança Atlântica ao recusar aumentar a despesa militar para 5% do PIB.

"Estou muito descontente com Espanha. Foram o único país que não aumentou o valor para 5%... portanto, não estou satisfeito com Espanha", declarou Trump aos jornalistas na Casa Branca.

"Estava a considerar impor-lhes uma punição comercial através de tarifas, por causa do que fizeram, e acho que talvez o venha a fazer", acrescentou.

As declarações referem-se ao facto de Espanha ter sido o único membro da Aliança Transatlântica, composta por 32 países, a não se comprometer com a meta de 5% do PIB em gastos com defesa, definida pelos líderes da NATO em junho.

Na altura, o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, conseguiu uma isenção de última hora, comprometendo-se apenas com um aumento até 2,1%, valor que classificou como "suficiente e realista".

Madrid tem defendido que, apesar do esforço financeiro ser inferior, contribui de forma significativa com tropas para missões da NATO, incluindo destacamentos na Letónia, Eslováquia, Roménia, Bulgária e Turquia.

