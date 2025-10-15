Acidentes aéreos na União Europeia com menos 30 vítimas mortais em 2024

15 out, 2025 - 23:16 • Diogo Camilo
No ano passado, os acidentes aéreos na União Europeia fizeram 91 vítimas mortais, menos 30 mortes do que as registadas no ano anterior.
O número, contabilizado pelo Eurostat, é o mais baixo alguma vez registado e metade das que eram registadas há uma década.
A maior parte das vítimas aconteceram em acidentes com aviões (74), enquanto acidentes com planadores fizeram 10 vítimas mortais, com helicópteros fizeram seis mortes e com balões de ar quente foi registada uma morte. Além disso, refere o Eurostat, não foram registados acidentes fatais ou feridos envolvendo aeronaves não tripuladas nos últimos dois anos.
Entre portugueses foi registado uma morte em acidentes aéreos na União Europeia no ano passado, menos uma do que em 2023. Foram ainda registados quatro feridos graves e um ferido ligeiro.
Mais de 90% das mortes aconteceram em operações não comerciais, como voos executivos, de formação ou de demonstração, enquanto operações especializadas e transporte aéreo comercial foram responsáveis pelos restantes 8.8%.