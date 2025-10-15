Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 16 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Europa

Acidentes aéreos na União Europeia com menos 30 vítimas mortais em 2024

15 out, 2025 - 23:16 • Diogo Camilo

Entre portugueses foi registado uma morte em acidentes aéreos na União Europeia no ano passado, menos uma do que em 2023. Foram ainda registados quatro feridos graves e um ferido ligeiro.

A+ / A-

No ano passado, os acidentes aéreos na União Europeia fizeram 91 vítimas mortais, menos 30 mortes do que as registadas no ano anterior.

O número, contabilizado pelo Eurostat, é o mais baixo alguma vez registado e metade das que eram registadas há uma década.

A maior parte das vítimas aconteceram em acidentes com aviões (74), enquanto acidentes com planadores fizeram 10 vítimas mortais, com helicópteros fizeram seis mortes e com balões de ar quente foi registada uma morte. Além disso, refere o Eurostat, não foram registados acidentes fatais ou feridos envolvendo aeronaves não tripuladas nos últimos dois anos.

Entre portugueses foi registado uma morte em acidentes aéreos na União Europeia no ano passado, menos uma do que em 2023. Foram ainda registados quatro feridos graves e um ferido ligeiro.

Mais de 90% das mortes aconteceram em operações não comerciais, como voos executivos, de formação ou de demonstração, enquanto operações especializadas e transporte aéreo comercial foram responsáveis pelos restantes 8.8%.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 16 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

“Sem um bocadinho de teimosia não se pode ser treinador”

“Sem um bocadinho de teimosia não se pode ser treinado(...)

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)