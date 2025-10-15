As cheias no México levaram a casa dos Velazquez: "Em minutos ficou tudo destruído"

15 out, 2025 - 23:45 • Miguel Marques Ribeiro com Reuters
Depois das graves inundações dos últimos dias, os habitantes de várias cidades do México lutam para encontrar sobreviventes e recuperar as suas casas.
Dias de chuvas intensas fizeram os rios transbordar e provocaram o deslizamento de terras por todo o país, mas com especial incidência em cinco estados centrais: Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro e San Luis Potosí.
O bairro de Chapultepec, em Huauchinango, no estado de Puebla, onde Luis Raúl Velazquez reside, ficou irreconhecível. A casa de Velazquez foi uma das mais afetadas. "Estamos em crise total", declara. "Tudo o que podemos fazer agora é mantermo-nos fortes, trabalhar com o que nos resta e seguir em frente."
Mau tempo
Velazquez e a filha, Mariana, construíram a sua casa e uma pequena clínica de fisioterapia no local, acabando por perder também equipamento médico na sequência do desastre. "Foram muitos anos de trabalho para embelezar esta casa, para transformá-la num lar, numa casa acolhedora e agradável", disse Mariana. "Numa questão de minutos ficou tudo destruído."
Nas últimas horas, o governo federal lançou uma resposta de emergência em grande escala. De acordo com a Coordenação Nacional de Proteção Civil, pelo menos 64 pessoas morreram e 65 continuam desaparecidas.
À medida que as águas das cheias recuam, famílias como os Velazquez enfrentam agora a difícil tarefa de reconstruir as suas vidas no meio das ruínas.