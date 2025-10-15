Menu
México

As cheias no México levaram a casa dos Velazquez: "Em minutos ficou tudo destruído"

15 out, 2025 - 23:45 • Miguel Marques Ribeiro com Reuters

Na cidade de Huauchinango, na zona central do México, os Velazquez enfrentam a difícil tarefa de reconstruir as suas vidas no meio das ruínas. "Estamos em crise total". As inundações no país provocaram dezenas de mortos e de desaparecidos.

Vídeo. "Estamos em crise total". Cheias no México provocam dezenas de mortos e desaparecidos
Veja o vídeo com a história dos Velazquez.

Depois das graves inundações dos últimos dias, os habitantes de várias cidades do México lutam para encontrar sobreviventes e recuperar as suas casas.

Dias de chuvas intensas fizeram os rios transbordar e provocaram o deslizamento de terras por todo o país, mas com especial incidência em cinco estados centrais: Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro e San Luis Potosí.

O bairro de Chapultepec, em Huauchinango, no estado de Puebla, onde Luis Raúl Velazquez reside, ficou irreconhecível. A casa de Velazquez foi uma das mais afetadas. "Estamos em crise total", declara. "Tudo o que podemos fazer agora é mantermo-nos fortes, trabalhar com o que nos resta e seguir em frente."

Pelo menos 64 mortos e 60 desaparecidos após chuvas torrenciais no México

Mau tempo

Pelo menos 64 mortos e 60 desaparecidos após chuvas torrenciais no México

Mais de seis mil soldados mobilizados para ajudar (...)

Velazquez e a filha, Mariana, construíram a sua casa e uma pequena clínica de fisioterapia no local, acabando por perder também equipamento médico na sequência do desastre. "Foram muitos anos de trabalho para embelezar esta casa, para transformá-la num lar, numa casa acolhedora e agradável", disse Mariana. "Numa questão de minutos ficou tudo destruído."

Nas últimas horas, o governo federal lançou uma resposta de emergência em grande escala. De acordo com a Coordenação Nacional de Proteção Civil, pelo menos 64 pessoas morreram e 65 continuam desaparecidas.

À medida que as águas das cheias recuam, famílias como os Velazquez enfrentam agora a difícil tarefa de reconstruir as suas vidas no meio das ruínas.

