Bolseiros abandonam menos a universidade e têm melhores notas

Os estudantes universitários com bolsa abandonam os estudos com menos frequência, conseguem melhores resultados académicos e licenciam-se mais cedo, embora a sua presença em cursos mais exigentes seja menor do que os estudantes sem bolsa.

Estas são algumas das conclusões do relatório publicado na terça-feira pelo "think tank" EsadeEcPol, que apresenta um panorama dos estudantes universitários bolseiros e explica como progridem ao longo do percurso universitário.

O estudo, no entanto, salienta que, embora em Espanha os bolseiros na universidade alcancem melhores resultados académicos do que os não bolseiros, "não é claro se tal se deve ao impacto real da bolsa, às diferenças de perfil entre os grupos ou a uma combinação de ambos os fatores".

Com base em dados do Ministério da Ciência, Inovação e Universidades de Espanha, o relatório indica que apenas um em cada dez bolseiros abandona a universidade após o primeiro ano, em comparação com dois em cada dez estudantes não bolseiros.

Além disso, os bolseiros são aprovados em média 86% dos créditos em que se matricularam em cada ano, comparativamente aos restantes, que são aprovados em 70%.

Os bolseiros apresentam também melhores taxas de graduação: 86% deles formam-se dentro do prazo, em comparação com 62% dos que não receberam bolsa.

No entanto, estas diferenças podem dever-se às diferentes preferências académicas, sociais, de género ou de estudo dos estudantes bolseiros e não bolseiros.

De facto, entre os bolseiros, tendo em conta as suas notas de ingresso na universidade, aqueles que ingressaram com notas mais baixas apresentam uma taxa de desistência de até 19,4%, comparativamente aos que ingressaram com melhores notas, que é de 1,3%.

A principal razão é o não cumprimento dos requisitos académicos mínimos, que variam entre um mínimo de 65% dos créditos aprovados em Ciências ou Engenharia e 90% em Ciências Sociais. .

O Governo espanhol atribui mais de mil milhões de euros em bolsas universitárias a cada ano, abrangendo quase 300.000 estudantes de licenciatura.

A maioria é oriunda de famílias com níveis educacionais mais baixos, são mais jovens e há uma maior proporção de mulheres (seis em cada dez). .

Isto pode estar relacionado com a maior taxa de abandono escolar precoce entre os homens e com a maior participação das mulheres na universidade.

Apenas 28% dos bolseiros acedem a cursos classificados como de maior dificuldade académica, em comparação com 40% dos que não os têm. ~.

Em termos de resultados, 42% dos alunos com notas baixas recebem uma bolsa no primeiro ano, em comparação com 27% nos anos seguintes. .

Isto sugere que se deve a uma maior taxa de abandono universitário e, em particular, a uma maior probabilidade de perda da bolsa entre os estudantes com um desempenho anterior inferior.

Os estudantes que ingressam num programa de licenciatura pela primeira vez recebem automaticamente a bolsa se cumprirem os critérios financeiros, mas nos anos subsequentes devem demonstrar um desempenho académico mínimo.

O estudo considera que a elevada taxa de abandono universitário, juntamente com a perda de bolsas de estudo no segundo ano por não cumprir os requisitos académicos mínimos, levanta questões sobre a estrutura e eficiência do sistema de bolsas de estudo.