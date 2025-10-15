Comissão Europeia defende Espanha de ameaças de Trump

A Comissão Europeia (CE) já respondeu à ameaça do agravamento das tarifas comerciais a Espanha.

Anteriormente, o líder norte-americano sugeriu que Espanha deveria "pagar o dobro" nas negociações comerciais com os EUA e também a expulsão do país ibérico da NATO.

Trump afirmou estar "muito descontente" com Espanha, por ser o único país a rejeitar a nova meta de 5% do PIB para gastos com defesa.

A Comissão Europeia e o Governo espanhol rejeitam as mais recentes ameaças do Presidente dos EUA, Donald Trump, que pondera agravar as tarifas comerciais se Madrid não aumentar a despesa com defesa no âmbito da NATO.

A política comercial é da competência exclusiva de Bruxelas, e a Comissão Europeia "responderá de forma adequada, como sempre fazemos, a quaisquer medidas tomadas contra um ou mais dos nossos Estados-membros", garantiu o porta-voz da Comissão, Olof Gill, em conferência de imprensa.

Olof Gill acrescentou ainda que o acordo comercial assinado entre a União Europeia e os Estados Unidos, em julho, constitui a plataforma adequada para resolver este tipo de questões.

Qual é a posição de Espanha e da NATO?

"O debate sobre o aumento da despesa em defesa não se trata de gastar mais apenas por gastar, mas sim de responder a ameaças reais", afirmou o Ministério da Economia e Comércio espanhol, em comunicado.

"Espanha está a fazer a sua parte para desenvolver capacidades necessárias e contribuir para a defesa coletiva dos nossos aliados."

Desde 2017, Espanha mais do que duplicou o seu orçamento nominal de defesa, passando de 0,98% para 2% do PIB, o que corresponde a cerca de 32,7 mil milhões de euros.

A ministra da Defesa, Margarita Robles, afirmou que os aliados não estavam a discutir a meta dos 5% para 2035 na reunião de quarta-feira, uma vez que a prioridade atual é a situação na Ucrânia, embora não tenha descartado totalmente uma eventual mudança de posição por parte de Espanha.