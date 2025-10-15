Menu
​EUA revogam vistos de estrangeiros por comentários sobre morte de Charlie Kirk

15 out, 2025 - 18:50 • Reuters

O anúncio foi feito no dia em que o Presidente Donald Trump condecorou o ativista conservador com a Medalha Presidencial da Liberdade, a mais alta distinção civil do país.

Os vistos de seis cidadãos estrangeiros foram revogados nos Estados Unidos por comentários nas redes sociais sobre o assassinato do ativista conservador Charlie Kirk.

"Os Estados Unidos não têm qualquer obrigação de acolher estrangeiros que desejam a morte a norte-americanos", afirmou o Departamento de Estado, numa publicação na rede social X (antigo Twitter).

Os países de origem dos visados são a África do Sul, Argentina, México, Brasil, Alemanha e Paraguai, indicou ainda o governo norte-americano.

O anúncio do Departamento de Estado foi feito na terça-feira, dia em que o Presidente Donald Trump condecorou Charlie Kirk, a título póstumo, com a Medalha Presidencial da Liberdade, a mais alta distinção civil do país.

A cerimónia coincidiu com o 32.º aniversário do nascimento do fundador da organização Turning Point USA.

“Hoje estamos aqui para homenagear e recordar um guerreiro destemido pela liberdade, um líder querido que galvanizou a nova geração como ninguém que eu tenha visto antes”, declarou Donald Trump, numa cerimónia no Jardim das Rosas da Casa Branca.

A cerimónia juntou congressistas republicanos, figuras mediáticas e aliados de Donald Trump, incluindo o vice-presidente JD Vance, o secretário de Estado Marco Rubio e os senadores norte-americanos Ted Cruz, Mike Lee e Rick Scott, além do presidente da Câmara dos Representantes, Mike Johnson.

Trump assinou também uma proclamação que declara o dia 14 de outubro de 2025 — data em que Charlie Kirk completaria 32 anos — como o “Dia Nacional de Homenagem a Charlie Kirk”.

