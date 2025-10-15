Hamas pede ajuda especializada para devolver mais corpos de reféns a Israel

De acordo com Israel, um dos corpos não pertence a um refém, mas sim a um soldado das IDF.

Desde o início do cessar-fogo, o grupo islamita palestiniano Hamas entregou 20 reféns com vida e os corpos de dez pessoas.

“As Forças de Defesa de Israel pedem que se atue com sensibilidade e se aguarde pela identificação oficial, que será primeiramente comunicada às famílias dos reféns”, afirmou o Exército israelita, em comunicado.

O Hamas entregou esta quarta-feira mais dois corpos à Cruz Vermelha, confirmaram as Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla inglesa). O grupo islamita palestiniano pede ajuda especializada para devolver os corpos dos restantes reféns.

Nesta altura, falta entregar os restos mortais de 19 reféns israelitas que morreram em cativeiro.

Entretanto, o Hamas diz que precisa da ajuda de equipamento especializado para encontrar os corpos dos restantes reféns devido à destruição causada pelos combates na Faixa de Gaza.

“A resistência cumpriu o que foi acordado e entregou todos os reféns vivos que detinha, bem como os corpos que conseguiu recuperar”, declarou o braço armado do Hamas.

“Quanto aos corpos restantes, a sua localização e recuperação exigem grandes esforços e equipamento especializado, e estamos a envidar todos os esforços possíveis para encerrar este dossier”, adianta o grupo islamita palestiniano.

A libertação de todos os reféns é uma das condições da primeira fase do acordo de cessar-fogo, acordado na semana passada.

O acordo também prevê que Israel devolva os corpos de 360 palestinianos.

Segundo as autoridades de saúde palestinianas, o primeiro grupo, composto por 45 corpos, foi entregue na terça-feira e está a ser identificado.