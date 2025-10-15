Militares tomam poder em Madagáscar após destituição e fuga de presidente

O comandante do exército que liderou o movimento de protesto em Madagáscar anunciou esta terça-feira que tomou o poder após a fuga do presidente malgaxe, Andry Rajoelina, logo após ter sido destituído em votação na Assembleia Nacional do país.

O agora ex-presidente tinha recusado demitir-se, apesar de manifestações de jovens a exigir o seu afastamento.

"Tomámos o poder a partir de hoje. Vamos dissolver o Senado e o Supremo Tribunal Constitucional. A Assembleia Nacional continuará a funcionar", indicou o coronel Michael Randrianirina em comunicação na rádio local e mais tarde, em frente ao palácio presidencial, em Antananarivo.

Para já, um comité liderado por militares vai ficar responsável por liderar o país durante os próximos dois anos, com um governo de transição antes de serem organizadas novas eleições.

Além do Senado e do Supremo Tribunal Constitucional, foram dissolvidas a Comissão Eleitoral Nacional Independente, o Tribunal Superior de Justiça e o Conselho Superior para a Defesa dos Direitos Humanos e do Estado de Direito.

Rajoelina, que chegou ao poder através de um golpe em 2009, condenou a tomada de poder pelos militares, considerando que a sessão de destituição não possui "qualquer base legal". Fugiu de Madagáscar através de um avião militar francês no domingo e promete "várias visitas oficiais" a "países amigos".

Na votação desta terça-feira, 130 dos 163 deputados, ou seja, mais do que a maioria de dois terços exigida, votaram a favor da destituição do presidente.