Netanyahu confirma identidade de três corpos entregues pelo Hamas

O Gabinete do primeiro-ministro israelita confirmou esta quarta-feira que três dos quatro corpos entregues pelo Hamas durante à noite são de Eitan Levy, de 53 anos, do soldado Tamir Nimrodi, de 20, e de Uriel Baruch, de 35.

"Após a conclusão do processo de identificação pelo Centro Nacional de Medicina Forense, em cooperação com a Polícia de Israel e o Rabinato Chefe das Forças de Defesa de Israel, estamos a notificar as famílias dos reféns Uriel Baruch, sargento Tamir Nimrodi e Eitan Levy de que a sua identificação foi concluída", indicou um comunicado do gabinete do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu.

"O Governo e as instituições do Estado de Israel dedicadas aos desaparecidos e reféns estão determinados, empenhados e a trabalhar incansavelmente para garantir que todos os nossos reféns mortos recebam um enterro digno no seu país", lê-se na nota.

De acordo com relatos da imprensa local, Israel acredita que o quarto corpo entregue nas últimas horas pelo Hamas não é de um refém, algo que o Gabinete de Netanyahu ainda não confirmou oficialmente.

Na noite de terça-feira, o grupo palestiniano, no âmbito do acordo de cessar-fogo com Israel, entregou quatro corpos à Cruz Vermelha, que foram posteriormente encaminhados para o Exército israelita, conforme exigido pelo protocolo.

Vinte corpos de reféns permanecem no enclave, nas mãos de milícias palestinianas, uma questão que tem prejudicado o acordo com Israel, que pondera restringir a entrada de ajuda humanitária em Gaza através da passagem de Rafah, na fronteira com o Egito, até que o grupo islâmico entregue todos os corpos.

Levy, natural de Bat Yam e pai de um filho, foi dado como desaparecido durante mais de 40 dias após os ataques do Hamas, até que o Exército o declarou morto. Foi raptado enquanto levava um amigo para o kibutz de Beeri, uma das zonas mais visadas no ataque do Hamas de 07 de outubro de 2023.

O soldado Nimrodi foi raptado por militantes palestinianos numa base perto de Gaza, onde servia como suboficial da área da educação. De acordo com o comunicado do Fórum das Famílias dos Reféns, o jovem soldado morreu num bombardeamento israelita enquanto estava em cativeiro.

Baruch, de 35 anos, esteve desaparecido durante 172 dias após os ataques do Hamas. O israelita foi morto por militantes em 07 de outubro e o seu corpo foi mantido em Gaza durante mais de dois anos, informou a sua família.