Quarto corpo que Hamas entregou a Israel não é de um refém

[Atualizado às 10h45]

O quarto corpo que o Hamas entregou a Israel na terça-feira não é de um refém, confirmou o exército israelita.

De acordo com a Reuters, o corpo não corresponde à lista de reféns feitos pelo grupo, depois do ataque a 7 de outubro de 2023.

Entretanto, o gabinete do primeiro-ministro israelita confirmou esta quarta-feira que os outros três corpos entregues pelo Hamas durante à noite são de Eitan Levy, de 53 anos, do soldado Tamir Nimrodi, de 20, e de Uriel Baruch, de 35.

"Após a conclusão do processo de identificação pelo Centro Nacional de Medicina Forense, em cooperação com a Polícia de Israel e o Rabinato Chefe das Forças de Defesa de Israel, estamos a notificar as famílias dos reféns Uriel Baruch, sargento Tamir Nimrodi e Eitan Levy de que a sua identificação foi concluída", indicou um comunicado do gabinete do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu.