Secretário da Guerra na NATO: “A paz alcança-se quando se é forte"

Hegseth instou os aliados a reforçarem o investimento no programa Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), que substituiu as doações diretas de armamento dos EUA à Ucrânia e que agora exige que os aliados financiem as entregas de armas norte-americanas.

“A paz alcança-se quando se é forte. Não com palavras duras ou com o dedo em riste, mas com capacidades reais e sólidas que os adversários respeitam”, declarou Hegseth aos jornalistas antes de uma reunião com os seus ministros da Defesa da NATO na sede da aliança, em Bruxelas.

O Secretário da Guerra dos Estados Unidos, Pete Hegseth, apelou esta quarta-feira aos aliados da NATO para aumentarem os gastos na compra de armas norte-americanas destinadas à Ucrânia, após um relatório ter revelado uma forte queda no apoio militar a Kiev durante os meses de julho e agosto.

Mark Rutte quis "dizer aos russos que se o tentare(...)

“A nossa expectativa hoje é que mais países contribuam ainda mais, que comprem ainda mais, para fornecer à Ucrânia os meios necessários e conduzir este conflito a uma conclusão pacífica”, afirmou.

O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, disse esperar novos compromissos de financiamento, observando que já foram prometidos 2 mil milhões de dólares através do mecanismo. No entanto, este valor fica aquém dos 3,5 mil milhões de dólares que o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, esperava garantir até outubro.

Suécia, Estónia e Finlândia anunciaram novas contribuições esta quarta-feira, mas países como Espanha, Itália, França e Reino Unido foram criticados por não aumentarem o seu apoio.

A Ucrânia continua fortemente dependente do armamento norte-americano, enquanto se prepara para enfrentar mais um inverno de conflito com a Rússia.

O Instituto Kiel para a Economia Mundial informou na terça-feira que o apoio militar à Ucrânia caiu 43% em julho e agosto, em comparação com a primeira metade do ano.

De acordo com o instituto, a maior parte do apoio militar é agora canalizado através da iniciativa PURL, que até agosto já contava com a participação de Bélgica, Canadá, Dinamarca, Alemanha, Letónia, Países Baixos, Noruega e Suécia.