  Noticiário das 13h
  15 out, 2025
Secretário da Guerra na NATO: “A paz alcança-se quando se é forte"

15 out, 2025 - 12:46 • Reuters

“Se há uma coisa que aprendemos com o Presidente Trump é a aplicação da paz através da força​", defende Pete Hegseth.

O Secretário da Guerra dos Estados Unidos, Pete Hegseth, apelou esta quarta-feira aos aliados da NATO para aumentarem os gastos na compra de armas norte-americanas destinadas à Ucrânia, após um relatório ter revelado uma forte queda no apoio militar a Kiev durante os meses de julho e agosto.

“A paz alcança-se quando se é forte. Não com palavras duras ou com o dedo em riste, mas com capacidades reais e sólidas que os adversários respeitam”, declarou Hegseth aos jornalistas antes de uma reunião com os seus ministros da Defesa da NATO na sede da aliança, em Bruxelas.

Hegseth instou os aliados a reforçarem o investimento no programa Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), que substituiu as doações diretas de armamento dos EUA à Ucrânia e que agora exige que os aliados financiem as entregas de armas norte-americanas.

“A nossa expectativa hoje é que mais países contribuam ainda mais, que comprem ainda mais, para fornecer à Ucrânia os meios necessários e conduzir este conflito a uma conclusão pacífica”, afirmou.

O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, disse esperar novos compromissos de financiamento, observando que já foram prometidos 2 mil milhões de dólares através do mecanismo. No entanto, este valor fica aquém dos 3,5 mil milhões de dólares que o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, esperava garantir até outubro.

Suécia, Estónia e Finlândia anunciaram novas contribuições esta quarta-feira, mas países como Espanha, Itália, França e Reino Unido foram criticados por não aumentarem o seu apoio.

A Ucrânia continua fortemente dependente do armamento norte-americano, enquanto se prepara para enfrentar mais um inverno de conflito com a Rússia.

O Instituto Kiel para a Economia Mundial informou na terça-feira que o apoio militar à Ucrânia caiu 43% em julho e agosto, em comparação com a primeira metade do ano.

De acordo com o instituto, a maior parte do apoio militar é agora canalizado através da iniciativa PURL, que até agosto já contava com a participação de Bélgica, Canadá, Dinamarca, Alemanha, Letónia, Países Baixos, Noruega e Suécia.

