Trump autoriza operações da CIA na Venezuela

15 out, 2025 - 22:35 • Reuters

"Acho que a Venezuela está a sentir a pressão", disse o Presidente dos Estados Unidos da América, mas recusou-se a responder se a CIA tem autoridade para executar Maduro.

O Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, confirmou esta quarta-feira deu ordens à Agência Central de Inteligência (CIA) para realizar operações encobertas na Venezuela. Esta confirmação marca uma escala significativa nos esforços dos EUA para pressionar o regime do Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro.

O jornal norte-americano "The New York Times" foi o primeiro a noticiar a diretiva, citando fontes oficiais norte-americanas familiarizadas com a decisão.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"Acho que a Venezuela está a sentir a pressão", disse, mas recusou-se a responder se a CIA tem autoridade para executar Maduro.

Nos últimos três meses, a presidência Trump tem dirigido ataques a navios venezuelanos alegadamente em operações de tráfico de droga.

Donald Trump justificou a decisão ao dizer que a Venezuela tem libertado um grande número de prisioneiros, incluindo indivíduos provenientes de instituições de saúde mental, a atravessar a fronteira para os EUA. Trump não especificou qual a fronteira em questão.

Para além disso, diz que foi motivado pela grande quantidade de droga que entra nos EUA a partir da Venezuela, por via marítima.

