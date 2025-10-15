Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 15 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Hamas

Trump avisa Hamas: "Israel voltará àquelas ruas assim que eu disser a palavra"

15 out, 2025 - 21:03 • Ricardo Vieira, com Reuters

Comando militar dos Estados Unidos para o Médio Oriente apelou ao Hamas para que ponha fim à violência contra civis em Gaza e se desarme "sem demora".

A+ / A-

Donald Trump admite autorizar Israel a retomar os combates na Faixa de Gaza, se o Hamas não cumprir a sua parte no acordo de cessar-fogo.

Em declarações esta quarta-feira, à CNN, o Presidente dos Estados Unidos voltou a pressionar o grupo islamita palestiniano.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

“Israel voltará àquelas ruas assim que eu disser a palavra. Se Israel pudesse entrar e rebentar com eles, fariam-no”, afirmou Trump, quando foi questionado sobre o que aconteceria se o Hamas se recusasse a desarmar.

Na terça-feira, o Presidente norte-americano já tinha avisado que ou o Hamas entrega as armas a bem ou a mal.

“Se eles não se desarmarem, nós vamos desarmá‑los. E isso acontecerá de forma rápida e talvez violenta”, avisou Trump durante uma reunião na Casa Branca com o Presidente da Argentina, Javier Milei.

O líder norte-americano disse que comunicou esta posição ao Hamas e que o grupo tinha concordado em desarmar, nos termos da sua proposta de paz em 20 pontos.

“Falei com o Hamas, e disse: vocês vão desarmar, certo? ‘Sim, senhor, vamos desarmar’. Foi isso que me disseram”, afirmou Trump, esclarecendo depois que transmitiu a mensagem através de intermediários.

Israel vai reabrir passagem de ajuda humanitária em Rafah

Israel vai reabrir passagem de ajuda humanitária em Rafah

Autoridades de Israel adiantaram que a Cruz Vermel(...)

Entretanto, o comando militar dos Estados Unidos para o Médio Oriente apelou ao Hamas para que ponha fim à violência contra civis em Gaza e se desarme "sem demora".

O alerta acontece numa altura em que o grupo islamita volta a afirmar a sua presença, destacando forças de segurança e executando pessoas que considera colaboradoras de Israel.

O Hamas, que ainda não se comprometeu publicamente a desarmar nem a ceder o poder, tem vindo a reocupar gradualmente as ruas de Gaza desde o início do cessar-fogo na passada sexta-feira.

Segundo uma fonte da segurança palestiniana, o grupo já terá executado mais de 30 membros de "um gangue" na Cidade de Gaza, embora não tenha sido especificada qual a organização visada.

O Hamas justificou as execuções com preocupações de segurança e criminalidade, numa altura em que milhares de palestinianos regressam ao norte devastado do enclave.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 15 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

“Sem um bocadinho de teimosia não se pode ser treinador”

“Sem um bocadinho de teimosia não se pode ser treinado(...)

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)