Trump avisa Hamas: "Israel voltará àquelas ruas assim que eu disser a palavra"

Donald Trump admite autorizar Israel a retomar os combates na Faixa de Gaza, se o Hamas não cumprir a sua parte no acordo de cessar-fogo.

Em declarações esta quarta-feira, à CNN, o Presidente dos Estados Unidos voltou a pressionar o grupo islamita palestiniano.

“Israel voltará àquelas ruas assim que eu disser a palavra. Se Israel pudesse entrar e rebentar com eles, fariam-no”, afirmou Trump, quando foi questionado sobre o que aconteceria se o Hamas se recusasse a desarmar.

Na terça-feira, o Presidente norte-americano já tinha avisado que ou o Hamas entrega as armas a bem ou a mal.

“Se eles não se desarmarem, nós vamos desarmá‑los. E isso acontecerá de forma rápida e talvez violenta”, avisou Trump durante uma reunião na Casa Branca com o Presidente da Argentina, Javier Milei.

O líder norte-americano disse que comunicou esta posição ao Hamas e que o grupo tinha concordado em desarmar, nos termos da sua proposta de paz em 20 pontos.

“Falei com o Hamas, e disse: vocês vão desarmar, certo? ‘Sim, senhor, vamos desarmar’. Foi isso que me disseram”, afirmou Trump, esclarecendo depois que transmitiu a mensagem através de intermediários.