  Noticiário das 0h
  17 out, 2025
Estados Unidos

Críticos de Trump na mira da justiça. John Bolton acusado de manipulação de documentos classificados

16 out, 2025 - 23:30 • Miguel Marques Ribeiro com Reuters

É a terceira vez, nas últimas semanas, que o Departamento de Justiça deduz acusações criminais contra críticos do presidente republicano.

O antigo conselheiro de segurança nacional de Donald Trump, John Bolton, vai ter de responder na justiça pela forma como reteve e transmitiu informação classificada da área da defesa, decidiu esta quinta-feira um tribunal dos Estados Unidos.

É a terceira vez, nas últimas semanas, que o Departamento de Justiça deduz acusações criminais contra críticos do Presidente republicano.

O grande júri de Maryland decidiu deduzir 18 acusações contra Bolton: dez por retenção de informações relacionadas com a segurança nacional e oito por transmissão irregular dessas informações.

Trump prometeu vingança e está a cumprir

Nos últimos meses, Donald Trump tem pressionado ativamente o Departamento de Justiça da procuradora-geral, Pam Bondi, para apresentar acusações contra os seus alegados adversários, chegando mesmo a expulsar um procurador, alegando que este estava a agir com demasiada lentidão.

Ex-assessor de Trump revela que ajudou a planear golpes de Estado no estrangeiro

EUA

Ex-assessor de Trump revela que ajudou a planear golpes de Estado no estrangeiro

John Bolton não especificou de que golpes estava a(...)

Uma linha de atuação que levanta questões sobre a separação de poderes entre a esfera política e judicial.

Nada que o Presidente norte-americano não tivesse já pré-anunciado. Trump fez a sua campanha para a presidência com promessas de vingança, depois de ter enfrentado uma série de problemas legais após o fim do seu primeiro mandato na Casa Branca, em 2021.

Mais um oponente de Trump acusado

Bolton serviu como embaixador dos EUA nas Nações Unidas e foi conselheiro de segurança nacional da Casa Branca durante o primeiro mandato de Trump, antes de emergir como um dos seus críticos mais contundentes. O político descreveu Trump como "amoral" numa entrevista e classificou-o como inapto para ser presidente num livro de memórias.

As acusações contra Bolton surgem pouco depois de o Departamento de Justiça ter acusado o ex-diretor do FBI James Comey, que investigou a campanha presidencial de Trump em 2016, e a procuradora-geral de Nova Iorque, Letitia James, que anteriormente abriu um processo civil por fraude contra Trump e a sua empresa imobiliária familiar.

​John Bolton diz que Trump é inapto para a presidência dos EUA

​John Bolton diz que Trump é inapto para a presidência dos EUA

Ex-conselheiro de segurança nacional arrasa Donald(...)

Comey, demitido por Trump em 2017, enfrenta acusações de fazer declarações falsas ao Congresso e obstrução do Congresso. Ele declarou-se inocente.

Letitia James enfrenta acusações de fraude bancária e de prestar declarações falsas a uma instituição financeira. Ela negou qualquer irregularidade e deverá comparecer num tribunal federal ainda este mês.

FBI revistou casa de Bolton

Nas últimas semanas, o Departamento de Justiça dos EUA pressionou os procuradores de Maryland, estado onde Bolton reside, para a formalização de acusações rápidas, apesar da preocupação inicial de alguns procuradores, bem como de advogados da Divisão de Segurança Nacional, que acreditavam que eram necessárias mais investigações e temiam que o caso estivesse a ser apressado.

A casa e o escritório de Bolton foram alvo de buscas por agentes do FBI em agosto, em busca de provas de possíveis violações da Lei de Espionagem, que considera crime remover, reter ou transmitir registos de defesa nacional.

