Críticos de Trump na mira da justiça. John Bolton acusado de manipulação de documentos classificados

O antigo conselheiro de segurança nacional de Donald Trump, John Bolton, vai ter de responder na justiça pela forma como reteve e transmitiu informação classificada da área da defesa, decidiu esta quinta-feira um tribunal dos Estados Unidos. É a terceira vez, nas últimas semanas, que o Departamento de Justiça deduz acusações criminais contra críticos do Presidente republicano.

O grande júri de Maryland decidiu deduzir 18 acusações contra Bolton: dez por retenção de informações relacionadas com a segurança nacional e oito por transmissão irregular dessas informações. Trump prometeu vingança e está a cumprir Nos últimos meses, Donald Trump tem pressionado ativamente o Departamento de Justiça da procuradora-geral, Pam Bondi, para apresentar acusações contra os seus alegados adversários, chegando mesmo a expulsar um procurador, alegando que este estava a agir com demasiada lentidão.

Uma linha de atuação que levanta questões sobre a separação de poderes entre a esfera política e judicial. Nada que o Presidente norte-americano não tivesse já pré-anunciado. Trump fez a sua campanha para a presidência com promessas de vingança, depois de ter enfrentado uma série de problemas legais após o fim do seu primeiro mandato na Casa Branca, em 2021. Mais um oponente de Trump acusado Bolton serviu como embaixador dos EUA nas Nações Unidas e foi conselheiro de segurança nacional da Casa Branca durante o primeiro mandato de Trump, antes de emergir como um dos seus críticos mais contundentes. O político descreveu Trump como "amoral" numa entrevista e classificou-o como inapto para ser presidente num livro de memórias. As acusações contra Bolton surgem pouco depois de o Departamento de Justiça ter acusado o ex-diretor do FBI James Comey, que investigou a campanha presidencial de Trump em 2016, e a procuradora-geral de Nova Iorque, Letitia James, que anteriormente abriu um processo civil por fraude contra Trump e a sua empresa imobiliária familiar.