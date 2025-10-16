Menu
Estados Unidos pedem união do mundo contra restrições de Pequim às terras raras

16 out, 2025 - 00:32 • Lusa

Administração Trump indicou em que conferência de imprensa que não vai deixar que "um grupo de burocratas em Pequim" seja capaz de "controlar as cadeias de produção" depois da China ter anunciado novos controlos sobre as tecnologias relacionadas com terras raras.

O Governo norte-americano liderado por Donald Trump apelou esta quarta-feira a uma frente unida contra as restrições de Pequim às exportações de terras raras, essenciais para a economia global, defendendo que "é a China contra o resto do mundo".

"Não vamos deixar que um grupo de burocratas em Pequim tente controlar as cadeias de produção globais", sublinhou o secretário do Tesouro, Scott Bessent, de forma agressiva, durante uma rara conferência de imprensa organizada pelo Departamento do Tesouro.

"Para que fique claro, esta não é uma questão apenas dos Estados Unidos (...) é uma manobra económica coerciva contra todos os países do mundo", frisou, por sua vez, o representante do comércio, Jamieson Greer,

Estas declarações foram feitas enquanto as autoridades governamentais de todo o mundo se reuniam em Washington esta semana para as reuniões anuais do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial.

"Isto deve enviar uma mensagem clara aos nossos aliados de que precisamos de trabalhar juntos, e é isso que faremos", destacou Bessent aos jornalistas.

A China, o maior produtor mundial de terras raras, anunciou na semana passada novos controlos sobre as tecnologias relacionadas com estes materiais essenciais para as indústrias digital, automóvel, energética e de armamento.

A decisão irritou Donald Trump, que ameaçou impor novas tarifas sobre os produtos chineses e cancelar uma reunião com o seu homólogo Xi Jinping.

"Embora pudéssemos tomar medidas significativas" em retaliação, "preferimos não o fazer", garantiu hoje Scott Bessent.

Segundo o responsável do Tesouro, a China "está aberta à discussão".

"Estou otimista de que a situação possa ser minorada", acrescentou.

Pequim defendeu hoje as suas restrições sobre as exportações de terras raras na quarta-feira, afirmando que estavam em linha com as práticas internacionais.

Estas novas regras são "uma fonte de preocupação", alertou hoje o comissário europeu para os Assuntos Económicos, Valdis Dombrovskis, à agência France-Presse (AFP).

Valdis Dombrovskis garantiu também que a União Europeia (UE) "está pronta para liderar uma resposta coordenada, particularmente no âmbito do G7".

O Presidente Trump, por sua vez, pareceu estar a oscilar entre o quente e o frio, gabando-se mais uma vez da sua relação pessoal com Xi e ameaçando interromper as compras de óleo alimentar da China pelos EUA.

Scott Bessent garantiu hoje que, de acordo com as suas informações, o presidente Donald Trump ainda planeia reunir-se com o seu homólogo Xi Jinping em breve.

Donald Trump tinha anunciado que estava agendada uma reunião à margem da cimeira da APEC (Cooperação Económica Ásia-Pacífico), marcada para 31 de outubro e 01 de novembro na Coreia do Sul, antes de dizer que estava a considerar mudar de ideias.

