França. Lecornu sobrevive a duas moções de censura depois de recuar na reforma das pensões

16 out, 2025 - 11:15 • João Malheiro

Primeiro-ministro francês cedeu à pressão dos deputados de esquerda que exigiam esse recuo como condição para apoiar o governo e garantir a sua sobrevivência política.

A+ / A-

O primeiro-ministro de França sobreviveu a duas moções de censura apresentadas pela extrema-esquerda e pela extrema-direita no Parlamento, depois de recuar na reforma das pensões e garantir o apoio do Partido Socialista.

A primeira moção foi chumbada depois de só recolher 271 votos a favor, quando necessitava de 289 para conseguir deitar abaixo o novo governo francês.

Uma segunda moção de censura, desta vez apresentada pela extrema-direita, foi chumbada depois de só reunir 144 votos a favor.

O primeiro-ministro francês, Sébastien Lecornu, anunciou esta terça-feira a intenção de suspender a emblemática reforma das pensões de 2023 até depois das eleições presidenciais de 2027, cedendo à pressão dos deputados de esquerda que exigiam essa medida como condição para apoiar o governo e garantir a sua sobrevivência política.

A decisão de Lecornu ameaça pôr fim a um dos principais legados económicos do presidente Emmanuel Macron, num momento em que as finanças públicas de França se encontram numa situação delicada, deixando o chefe de Estado com poucos resultados internos após oito anos no poder.

A medida reflete o reconhecimento, por parte de Macron, de que recuar neste dossiê simbólico era a única forma de assegurar a sobrevivência política de Lecornu — o seu sexto primeiro-ministro em menos de dois anos.

Lecornu pareceu conquistar uma trégua após o seu discurso, quando Laurent Wauquiez, líder dos Republicanos na câmara baixa, adotou um tom conciliador, afirmando que seria melhor negociar um orçamento do que arriscar novas eleições.

“É necessário dar um orçamento à França”, disse Wauquiez, acrescentando que adiar a aprovação da lei agravaria ainda mais o défice do país.

