Maçarico-de-bico-fino é a primeira ave a ficar extinta na Europa em 500 anos

Depois de vários alertas, chega a confirmação da União Internacional para a Conservação da Natureza: o maçarico-de-bico-fino, avistado pela última vez há 30 anos, foi declarado extinto e passa a ser a primeira espécie de ave em território europeu a deixar de existir em 500 anos.

Segundo uma atualização da lista em risco de extinção, feita no último dia 10, seis espécies de animais e duas de plantas foram colocadas na categoria de "extintas" - o maçarico-de-bico-fino (Numenius tenuirostris) é uma delas.

No final do ano passado, um grupo de especialistas publicou um artigo científico no qual declarava a espécie como efetivamente extinta, pedindo a sua atualização na lista da IUCN. A espécie, que já vinha em declínio desde o início do século XX, chegou a ter projeções que apontavam para a sua extinção na década de 1940, tendo aguentado até 1995, a última vez em que foi avistada, em Marrocos.

A ave, que construía os seus ninhos nas zonas húmidas no sul da Rússia e em partes do Cazaquistão, voava até sul de Itália e norte de África nos meses mais frios do ano.

Outras espécies que entraram na categoria de "extinta" são o musaranho-da-ilha-natal (Crocidura trichura), uma espécie de caracol-cone (Conus lugubris), ambos vistos pela última vez no final da década de 1980; e uma espécie de diospiro (Diospyros angulata) vista pela última vez no início da década de 1850.

Há ainda três espécies de mamíferos australianos - a marga (Perameles myosuros), e duas espécies de marsupiais (Perameles notina e Perameles papillon) - e uma planta nativa do Havaí, a Delissea sinuata, que entraram diretamente para a lista de espécies como "Extintas".

Entre mais de 172 mil espécies na lista da União Internacional para a Conservação da Natureza, mais de 48 mil estão em ameaça de extinção.