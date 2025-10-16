Menu
  • Noticiário das 14h
  • 16 out, 2025
Nestlé vai despedir 16 mil trabalhadores em todo o mundo

16 out, 2025 - 13:08 • Hugo Monteiro , João Malheiro

Nestlé Portugal não esclarece como é que a medida vai afetar trabalhadores do país.

A Nestlé em Portugal não esclarece que efeitos terá no país o plano de despedimentos anunciado a nível global pela empresa, que visa dispensar 16 mil trabalhadores.

Contactada pela Renascença, a multinacional afirma que, nesta fase, não está em condições de fornecer números específicos relativamente a Portugal.

Esta quinta-feira, o novo diretor executivo da Nestlé anunciou a decisão de cortar 16 mil empregos em todo o mundo.

O responsável explicou que, entre os postos de trabalho a serem eliminados, estão 12 mil referentes a quadros superiores. Os restantes quatro mil referem-se a trabalhadores dos serviços de produção e abastecimento.

Em Portugal, a empresa esclarece que a redução da força de trabalho anunciada aplica-se a mercados e funções a nível global nos próximos dois anos. Terá um impacto diferente em cada mercado, sendo que cada um deles irá preparar o seu próprio plano.

O aglomerado empresarial possui mais de duas mil marcas, incluindo Nescafé, Maggi KitKat, entre outras, e viveu um mês de setembro agitado, com a saída do então diretor-geral, o francês Laurent Freixe devido a um “relacionamento amoroso” à margem do código interna da empresa.

Laurent Freixe estava no cargo há apenas um ano e foi despedido após uma investigação interna a uma "relação romântica" não divulgada com uma subordinada direta — uma violação do código de conduta da multinacional suíça.

O novo CEO, Philipp Navratil, atual responsável máximo da Nespresso, é considerado uma estrela em ascensão dentro do grupo.

Antes de Freixe, o alemão Mark Schneider também foi afastado do cargo em agosto de 2024, incapaz de responder aos desafios estratégicos da empresa.

Nos primeiros nove meses de 2025, o crescimento das vendas da Nestlé foi de 3,3%, impulsionado por aumentos de preços de 2,8%.

