Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 16 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Quénia: ​Quatro mortos durante velório público de Raila Odinga

16 out, 2025 - 20:50 • Reuters

Polícia abriu fogo para dispersar uma multidão no estádio de Nairobi, onde o corpo do antigo primeiro-ministro está em câmara ardente.

A+ / A-

Quatro pessoas morreram esta quinta-feira na capital do Quénia, Nairobi, depois de as forças de segurança terem disparado tiros e lançado gás lacrimogéneo.

A polícia tentava dispersar uma multidão que se aglomerava num estádio, onde o corpo do falecido líder da oposição, Raila Odinga, estava em câmara ardente.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Raila Odinga, figura central na política queniana durante várias décadas — antigo preso político e candidato presidencial em cinco ocasiões sem sucesso — morreu na quarta-feira, aos 80 anos, na Índia, onde se encontrava a receber tratamento médico.

O caos instalou-se quando uma multidão rompeu os portões do principal estádio de Nairobi, levando os militares a disparar para o ar, relatou uma testemunha à agência Reuters.

Uma fonte policial indicou que duas pessoas foram mortas a tiro no local. Os canais KTN News e Citizen TV avançaram posteriormente que o número de mortos subiu para quatro, havendo dezenas de feridos.

Imagens transmitidas pelas duas estações televisivas mostram que, após os disparos, a polícia lançou gás lacrimogéneo para dispersar os milhares de apoiantes de Odinga, deixando o estádio praticamente vazio.

Horas antes, milhares de pessoas tinham invadido brevemente o aeroporto internacional de Nairobi, interrompendo uma cerimónia oficial onde o Presidente William Ruto e outros altos responsáveis se preparavam para receber o corpo de Odinga com honras militares.

O incidente obrigou à suspensão das operações do aeroporto durante cerca de duas horas.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 16 out, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

“Sem um bocadinho de teimosia não se pode ser treinador”

“Sem um bocadinho de teimosia não se pode ser treinado(...)

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)