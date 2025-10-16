Quénia: ​Quatro mortos durante velório público de Raila Odinga

16 out, 2025 - 20:50 • Reuters
Quatro pessoas morreram esta quinta-feira na capital do Quénia, Nairobi, depois de as forças de segurança terem disparado tiros e lançado gás lacrimogéneo.
A polícia tentava dispersar uma multidão que se aglomerava num estádio, onde o corpo do falecido líder da oposição, Raila Odinga, estava em câmara ardente.
Raila Odinga, figura central na política queniana durante várias décadas — antigo preso político e candidato presidencial em cinco ocasiões sem sucesso — morreu na quarta-feira, aos 80 anos, na Índia, onde se encontrava a receber tratamento médico.
O caos instalou-se quando uma multidão rompeu os portões do principal estádio de Nairobi, levando os militares a disparar para o ar, relatou uma testemunha à agência Reuters.
Uma fonte policial indicou que duas pessoas foram mortas a tiro no local. Os canais KTN News e Citizen TV avançaram posteriormente que o número de mortos subiu para quatro, havendo dezenas de feridos.
Imagens transmitidas pelas duas estações televisivas mostram que, após os disparos, a polícia lançou gás lacrimogéneo para dispersar os milhares de apoiantes de Odinga, deixando o estádio praticamente vazio.
Horas antes, milhares de pessoas tinham invadido brevemente o aeroporto internacional de Nairobi, interrompendo uma cerimónia oficial onde o Presidente William Ruto e outros altos responsáveis se preparavam para receber o corpo de Odinga com honras militares.
O incidente obrigou à suspensão das operações do aeroporto durante cerca de duas horas.